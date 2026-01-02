Yucatán registra temperaturas no vistas en 12 años
Mérida alcanzó 10 grados, su registro más bajo en los últimos 12 años.
Durante el amanecer de este viernes, se registraron temperaturas muy bajas en Yucatán, con valores que no se observaban desde hace 12 años.
Al respecto, el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY, informó que en Mérida se registró una temperatura mínima de 10 grados centígrados.
"Esta fue la temperatura más baja registrada en la capital yucateca en los últimos 12 años. La última vez ocurrió el 18 de enero de 2014, cuando el termómetro descendió hasta los 9.6 grados", indicó.
"Esta fue la temperatura más baja registrada en la capital yucateca en los últimos 12 años. La última vez ocurrió el 18 de enero de 2014, cuando el termómetro descendió hasta los 9.6 grados", indicó.
Precisó que fuera de Mérida, los valores más bajos se presentaron en la comunidad de El Escondido, con 8.4 grados centígrados, y en el municipio de Peto, donde se reportaron 8.6 grados.
El especialista explicó que estas condiciones climáticas se deben al paso de un sistema frontal, el cual favoreció cielos despejados durante la madrugada, permitiendo un enfriamiento más intenso del ambiente.
Ante este escenario, recomendó a la población abrigarse adecuadamente, en especial a niñas, niños y adultos mayores, así como mantenerse atentos a los avisos meteorológicos ante la posibilidad de descensos adicionales de temperatura.
De acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana.
