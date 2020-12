Yucatán restringe movilidad 24 y 31 de diciembre por Covid-19

La movilidad permanecerá restringida de las 23:30 a las 05:00 horas también el 24 y 31 de diciembre, informó el gobierno de Yucatán y advirtió que esa medida es necesaria para mantener controlados los contagios de Covid-19. Los comercios que están fuera del Centro Histórico podrán operar de lunes a domingo de 11 a 21 horas; los que ubicados dentro de ese perímetro podrán operar de lunes a domingo de las 6 a 21 horas.

Para los restaurantes, se mantiene la medida anunciada desde el 2 de noviembre: podrán dar servicio en comedor de 8:00 a 22:30 horas. La venta de alcohol en estos establecimientos se mantiene de lunes a domingo hasta las 22 horas. En tanto el transporte público seguirá operando bajo los mismos horarios, no se anuncian cambios.

Por su parte el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, dijo que en recientes reuniones con el Comité de Expertos en Salud Pública y Privada se ha recomendado no bajar la guardia y mantener medidas de prevención, particularmente en las celebraciones del 24 y 31 de diciembre y del 6 de enero. Recalcó la recomendación de no realizar posadas y, para lograr una Navidad segura, hacer reuniones pequeñas, de preferencia sólo con la familia nuclear, y aún en casa mantener medidas como la sana distancia, lavado de manos constante, uso de cubrebocas y de gel antibacterial.

Sauri Vivas dijo que las cifras de Covid-19 han sido vigiladas muy de cerca por las autoridades estatales, ya que en los últimos días se ha registrado un leve repunte en las hospitalizaciones. Hasta el corte del martes, se reportaban 165 pacientes en hospitales públicos, 76 nuevos contagios y siete decesos. Yucatán acumula 25 mil 846 casos positivos y dos mil 849 personas fallecidas desde que empezó la pandemia.