Zaldívar debe tomar posiciones jurídicas, no políticas: Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a la ampliación de su mandato el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, escribió en redes sociales: "Para qué tanta maroma cortesana".

A través de Twitter, el expresidente de la Cámara de Diputados, señaló que el ministro "cae en falsedad ya que no puede renunciar al ejercicio de un derecho del que carece".

Señaló además que para recuperar su autoridad, Arturo Zaldívar debe tomar posiciones jurídicas y no políticas. "Para recuperar su autoridad, @ArturoZaldivarL debe tomar posiciones jurídicas, no políticas. Cuando afirma que 'RENUNCIA' a la ampliación de su mandato, cae en falsedad ya que no puede renunciar al ejercicio de un derecho del que carece", expresó Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.

Muñoz Ledo indicó que desde que se presentó la iniciativa, esta se debió haber sometido al fallo de la Corte, "respecto de una ley impuesta por el ejecutivo y ostentosamente anticonstitucional".

Lo anterior se da, luego de que el ministro de la SCJN, José Fernando Franco González Salas, propusiera al pleno no aplicar la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal por violar la Constitución.

Sobre dicho proyecto, los ministros determinaron que próximamente deberán definir no sólo la fecha de discusión, sino si este asunto deberá discutirse en paralelo a las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley.