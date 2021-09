Zaldívar revela presiones en la Corte ante objeción de conciencia

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que el Máximo Tribunal ha recibido presiones para reconocer la objeción de conciencia como un derecho ilimitado y advirtió que este puede ser utilizado como herramienta para impedir a las mujeres a abortar de manera segura y digna.

Durante la sesión de este lunes, la SCJN invalidó la figura de objeción de conciencia establecida en el artículo 10 BIS de la Ley General de Salud porque consideró que el Congreso de la Unión la incluyó sin limitantes claras y que esto debe ser corregido.

Por ello, los ministros analizarán este martes qué limitantes debe agregar el Congreso de la Unión para evitar que el derecho de acceso a la salud se vea perjudicado por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia que tiene el personal de salud.

Durante su argumentación, el ministro Zaldívar advirtió que en muchas partes del mundo la objeción de conciencia ha sido utilizada como una salida para negar el ejercicio del derecho de otras personas, particularmente a la interrupción legal del embarazo, por lo que pidió a sus compañeros en Pleno no permitir que esta figura se quede de manera ilimitada en la ley.

"De nada sirve que con una mano reconozcamos el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si con la otra damos pie a que este derecho se les cercene, se les quite, quede en mera declaración retórica, es verdad que este derecho de objeción a conciencia puede ocuparse de otros temas, pero el más relevante es sin duda el derecho al aborto", señaló.

Agregó que incluso los grupos que se oponen al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres han ejercido presiones para que la Corte avale la objeción de conciencia sin límites.

"Todos los grupos que se oponen al derecho de las mujeres están presionando para que este tribunal reconozca una objeción de conciencia ilimitada porque saben perfectamente que si esto pasa ahí se acaba el ejercicio de las mujeres a tener un aborto digno, lo que es obligatorio para el Estado de acuerdo con la sentencia que dictó este tribunal constitucional", apuntó.

Antes de la discusión de la figura de objeción de conciencia, la Corte analizó la criminalización del aborto y el derecho de la vida desde el momento de la concepción.

Al respecto, el ministro Zaldívar recordó a sus compañeros que no es casualidad que estos temas y el de objeción de conciencia se programaron para debatir de manera consecutiva pues están íntimamente relacionados.