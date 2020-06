Zhenli Ye Gon denuncia discriminación por Covid-19

El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon denunció que a partir de la pandemia del Covid-19 ha sido víctima de discriminación en el penal del Altiplano, pues no cuenta con las condiciones idóneas para asearse.

Mediante una demanda de amparo afirmó que al interior del penal de máxima seguridad se le somete a condiciones inhumanas, que ha sido torturado física y mentalmente y que padece vejaciones, amenazas, malos tratos e incomunicación.

Por ello, el juez Samuel Sánchez Sánchez, del Juzgado Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México le concedió una suspensión de plano y de oficio para que cesen dichos actos y ordenó a las autoridades penitenciarias que le proporcionen atención médica y se verifiquen las condiciones de higiene y demás cuestiones requeridas para evitar la propagación del Covid-19 al interior del penal.

Añadió que no goza de los bienes y servicios médicos para proteger su salud y que no recibe una buena alimentación, que no se le permite practicar ningún deporte y que en los lugares donde tiene visita con sus familiares o defensores tampoco cuenta con las condiciones idóneas para asearse ni para lavar su uniforme.

Zhenli Ye Gon es señalado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.

Esto, luego de que el 15 de marzo de 2007 la extinta Procuraduría General de la República (PGR) cateó su casa en las Lomas de Chapultepec y halló 205.6 millones de dólares, 200 mil euros, 157 mil 500 pesos en efectivo, lo que representó un aseguramiento histórico para el gobierno federal.