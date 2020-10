Zócalo no se puede privatizar, dice Sheinbaum ante amenaza de FRENA

Luego de que el líder del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) Gilberto Lozano amenazó con instalar vallas eléctricas y tomar otras medidas para resguardar el Zócalo de la Ciudad de México y evitar agresiones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que la Plaza de la Constitución es pública y no puede privatizarse.

Expuso que, pese a lo que mencionó Gilberto Lozano sobre la seguridad de los manifestantes, a él nunca se le ha visto en el plantón y mucho menos, ha pernoctado, pues de las 700 casas de campaña, solo hay 70 personas que se quedan en el primer cuadro de la ciudad.

"Quien habla de esto, nunca aparece en el plantón, yo creo que no está bien informado, porque hay para cuidarlos alrededor de 100 policías que están ahí. Evidentemente el Zócalo es público, no puede privatizarse. Es una manifestación, hay libre manifestación, pero sí sería bueno que se informara porque nunca se aparece por ahí", comentó.

A finales de septiembre, Frenaaa emprendió una movilización que comenzó con la instalación de un campamento sobre avenida Juárez y días después se desplazó al Zócalo de la CDMX.

Días más tarde, Gilberto Lozano convocó a una megamarcha de la que señaló, habían asistido 160 mil integrantes del movimiento Frenaaa provenientes de otros estados; sin embargo, el conteo de las autoridades locales indicaba que solo asistieron cerca de 8 mil.