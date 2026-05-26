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Zorayda Gallegos gana Breach Valdez

Por El Universal

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Zorayda Gallegos gana Breach Valdez
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      Ciudad de México.- La periodista Zorayda Gallegos ganó el Premio Breach Valdez de Periodismo y Derechos Humanos en la categoría de Derechos Humanos Ámbito Nacional por el reportaje Violencia Sexual en los cuarteles, radiografía de la impunidad, publicado en El Universal y Fábrica de Periodismo, con apoyo del Pulitzer Center. Se trata de un trabajo que aborda el tema de los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres que forman parte del Ejército Mexicano.

      "Esta investigación que hoy se premia documenta que la violencia sexual en el Ejército es estructural y tolerada (...) quiero destacar la valentía de estas mujeres militares que decidieron hablar a pesar de enfrentarse a una de las instituciones más poderosas y protegidas por el Estado", dijo la periodista al recibir el premio.

      El editor del trabajo, Ignacio Rodríguez Reyna, reconoció el proyecto de Zorayda Gallegos.

      Zorayda Gallegos compartió en un video que el origen de la investigación partió de una cobertura sobre las fuerzas armadas y desvío de recursos, donde encontró los primeros casos que hablaban de violencia sexual hacia mujeres militares.

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