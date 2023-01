¡2023: La Quiniela!

La columna anterior recogió mis resultados con la Quiniela de predicciones que, en enero del 2022, había planteado para los 12 meses de ese año. Emprendo ahora, por enésima ocasión, el mismo ejercicio este nuevo periodo anual.

Y ¿saben qué? Tanteen su suerte en una sugestiva serie de opciones múltiples, ya sea con fines de apuesta o diversión. Miren ustedes, sólo es cosa de decidirse por alguna de ellas, todas o ninguna.

Mis 9 selecciones —no las vean antes— están aquí abajo y, aunque no les atine a muchas, nos podrán confirmar que a veces las descartadas traen consigo más trucos e intereses que las escogidas. Tú, amable lector, lectora, dirás si te arriesgas en una jugosa “polla” (con intuición o conocimiento) y la guardas para checar luego cómo quedó. Igual puedes jugar contra ti mismo.

De entrada, eso sí, siempre hay incertidumbre, si bien hoy se percibe más lo riesgoso y negativo. Pero, bueno, veamos…con ciertas novedades ahora.

1. EL 2023 SERÁ UN año mejor que los anteriores de este sexenio, al no acumularse más graves complicaciones de tal manera que a) el crecimiento mundial dejará de superar los de México y América Latina; b) la pandemia no resurgirá aunque lo político e ideológico se haya puesto por encima de la ciencia; c) Joe Biden seguirá entretenido con Trump y los europeos; d) los migrantes dejarán de ser un problema serio en Europa y América del Norte.

2. EN LO GLOBAL VEREMOS que a) una guerra generalizada se podrá evitar; b) las complicaciones internas de Rusia afectarán su posición externa; c) Estados Unidos menospreciará a México y a otros países latinoamericanos.

3. ESTE 2023 a) TENDRÁ sólo 365 días; b) será el Año Chino del Conejo; c) habrá elecciones al más alto nivel en España, Rusia, Turquía y Argentina, y d) para dos importantes gubernaturas en México: Coahuila y Estado de México.

4. ACÁ AL PRESIDENTE a) le interesará más su popularidad que las tercas crisis de salud, seguridad, desempleo, inflación, pobreza; b) no lo afectarán sus ideas fijas del pasado o de retroceso en lugar de progreso; c) le serán de mayor utilidad sus mañaneras para seguir negando fracasos evidentes y mantener un liderazgo popular entre sus fieles; d) su reciente confesión (miércoles 4) de un populismo ramplón como estrategia política de simular una preocupación por los pobres y conseguir sus votos, no le pesará tanto hacia las próximas elecciones.

5. LOS PRINCIPALES RASGOS DE la economía mexicana se asocian a a) la continuación de los escándalos de ineficiencia y corrupción; b) el naufragio casi total de la ilógica contrarreforma eléctrica; c) la compleja relación con Estados Unidos y el seguimiento conjunto del TMEC; d) el malestar social que se ve agravado por la inflación, la baja inversión, el desequilibrio presupuestal y las presiones sobre el Banco de México.

6. PARA SAN LUIS POTOSÍ es probable que a) no se sigan debilitando algunas vías de crecimiento y desarrollo; b) la economía del estado se reponga en cierta medida con estrategias populacheras y poco apoyo federal; c) el actual gobernador siga generando pasmos y señales encontradas; d) varios gobiernos estatales empiecen a reconocer que probablemente ellos sean la verdadera “herencia maldita” de los anteriores; e) surja un grado de inestabilidad política que resulte difícil de manejar.

7. ESTA QUINIELA VA A confirmar nuestras a) dudas e incertidumbres¸ b) aspiraciones o deseos; c) sospechas o corazonadas.

8. EN MARZO EL OSCAR a la mejor película será para a) Black Panther: Wakanda Forever de Marvel; b) All Quiet in the Western Front de Netflix; c) Women Talking; d) The Fabelmans de Steven Spielberg.

9. EL PREMIO NOBEL DE la Paz lo obtendrá a) el presidente Xi Jinping de la República Popular China; b) un área de la ONU; c) el Papa Francisco; d) el canciller de Brasil por su liderazgo en la OEA.

Mis selecciones son 1: c); 2: todas; 3: todas; 4: a); 5: todas; 6: c): 7: a); 8: ninguna; 9: a).

Ya veremos, pues, qué sucede al avanzar el año…

Bien, como en anteriores ocasiones quisiera equivocarme en los puntos más pesimistas. Y tu opinión, gentil lector, lectora, será muy apreciada.

Más que pronósticos, estas quinielas serían sugerencias y, aunque puedan ser oportunas, no suelen alcanzar los efectos buscados. Es deplorable que, con o sin una transformación, el Estado mexicano continúe envuelto en evasivas y simulaciones en vez de abatir la corrupción e impunidad. Se van así oportunidades y esperanzas.

En fin, ojalá este 2023 celebremos algo. De hecho, cada enero digo que no será un peor año si empezamos por mejorar nosotros. Pero, la verdad, ya lo dudo pues los buenos deseos difícilmente toman en cuenta la cruda realidad. Creo que lo amable y más positivo (¡Un Feliz Año Nuevo!) debería caer mucho más en nuestras manos.

¿De qué nos sirven las esperanzas, si no luchamos por materializarlas?

