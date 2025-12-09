7 años de transformación

El año 2018 será tenido como el año de la culminación de una época y el inicio de otra. Año de una auténtica transición de régimen y no de una mera alternancia de partidos que, como en el foxismo-calderonismo-peñismo, terminarían por hacer migas para defender inconfesables privilegios. Pero la historia muestra que los arreglos de unos cuantos personeros de la clase política no pueden pasar por encima de la voluntad popular, más todavía cuando se trata de una voluntad de muchos agraviada por mucho tiempo. Por eso, el inicio de la época de la cuarta transformación tuvo un sentido memorable porque implica un cambio institucional profundo, anclado en la feliz combinación de causas justas y principios éticos firmes. 2018 implicó superar el memorial de agravios fue un gran triunfo del pueblo mexicano, toda vez que se generó una amplia "revolución de las conciencias" para el cambio pacífico en las urnas, no sólo por la expectativa de un futuro mejor, sino por la posibilidad cierta de no seguir soportando condiciones objetivas de pobreza, marginación y abusos para la mayoría de la población que representó el ejercicio anterior de gobiernos de corte neoliberal.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sentó las bases para construir los cimientos del edificio de la transformación, con cambios institucionales que garantizan que la mayoría de la población cuente con bienestar en la vida material, tanto en lo personal como en lo comunitario. Nada más como botón de muestra está el incremento del salario mínimo, en montos que nunca se imaginaron en los gobiernos neoliberales anteriores, al grado de que hasta el inefable Vicente Fox reconoce, ex post, que sí era posible hacerlo... pero él no podía, por supuesto. Claro que era posible, siempre y cuando se tuvieran principios éticos que impulsaran una forma de gobernar para los más vulnerables y no para empresarios venales como lo hizo el de las víboras prietas y tepocatas.

Como lo hemos planteado antes en este espacio, construir una nueva institucionalidad no es tarea fácil, ni se logra en un corto plazo, por las resistencias de los viejos aparatos de mediación entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, a lo largo de estos 7 años, el desgaste de la derecha se ha mostrado cada vez más acentuado por la persistencia en descalificar a los gobiernos de la transformación con simplezas que pretenden reducir el esfuerzo a ejercicios de presunto populismo que, más bien exhiben una pobreza ideológica que, como dijera Don Pablo González Casanova, parece más una actualización de la "vieja metafísica" de la derecha conservadora que termina en la mera re-edición de campañas sucias. En el fondo, es la prevalencia de una forma de pensar a la sociedad en términos de un sistema que, hasta dicen... "¡es el viejo PRI!". Pensar a la sociedad como actores que pueden cambiar las orientaciones de las instituciones no es algo que se les dé a los personeros ideológicos de la derecha.

En fin, lo que no se ha entendido en la oposición es que los gobiernos de la transformación descansan en el ejercicio de principios ético-políticos que, por definición, en el neoliberalismo no tienen cabida ni consideración. Aquí se ha insistido que, cuando hablamos de ética política nos referimos a una serie de principios y postulados que aluden a una visión del deber, en buena medida orientada desde el lado de los oprimidos y que, además, es distinta a otra visión que, generalmente, se asume desde la derecha, en términos de plantear las cosas con premisas de carácter más abstracto, egoísta y, en no pocas ocasiones, hasta mercantilista. Actuar con ética política transformadora implica ser consecuente con principios y postulados encaminados a la reivindicación de la vida material y de dignidad plenas de quienes han sido, históricamente, víctimas de un sistema de opresión económico y político. Eso se hizo en los primeros seis años del primer gobierno de la transformación. Así ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum, con éxito acumulado, el segundo piso de la transformación.

