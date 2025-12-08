Sí, a una Mujer Gobernadora

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformación plural y atinadamente dirigido por la Maestra Paloma Blanco López, por unanimidad de votos, la semana pasada aprobó el acuerdo que remite al Congreso del Estado de San Luis Potosí, una iniciativa de reforma constitucional y a la Ley Electoral, que, de transitar por el Constituyente Estadual, abriría la posibilidad real de que las y los potosinos tengamos en 2027, por primera vez una mujer al frente del Poder Ejecutivo del Estado.

Este tipo de iniciativas no son ninguna novedad, pues en diversas legislaciones de nuestro país y particularmente en San Luis de la Patria ya existen desde hace algunos años, recordemos que el primer antecedente legal de una elección restringida sólo para aspirantes mujeres, ocurrió en la elección de Ombudsperson Estatal en el año 2021, gracias a la reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en esa misma vertiente el Cabildo de la pasada Administración Municipal Capitalina, también en el 2021 propuso y aprobó la alternancia de género en tratándose de la figura Ombudsperson Municipal, reforma que fue aprobada por unanimidad por la totalidad de las y los integrantes del Cabildo, lo que colocó a la vanguardia nacional el Reglamento de esa instancia municipal, denotando el alto compromiso con la equidad y paridad de género de las y los integrantes del Ayuntamiento. Luego entonces, que hoy el CEEPAC proponga una reforma constitucional, no debe sorprendernos, y si el Constituyente Potosino con altura de miras asume el significado de validar tan importante propuesta, una reforma de tal calado haría que la actual Legislatura más los Cabildos de los 59 municipios serán recordados como los artífices de la que es quizás, la Reforma Constitucional del Estado de San Luis Potosí, más importante de su historia.

Hay muchos tópicos en los que podemos no estar de acuerdo con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, pero en lo que prácticamente todos sí lo estamos, es que nadie puede negar que es el tiempo de las mujeres; la elección pasada las dos candidaturas presidenciales más votadas fueron las de dos mujeres, tenemos ya paridad en los Legislativos, hoy presiden ambas Cámaras Senadores y Diputados, dos mujeres extraordinarias, de ideologías diferentes pero que les une el género y la sororidad; la pasada Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la encabezaba una mujer que enfrentó estoica los embates del Ejecutivo Federal, ejemplos podemos encontrar muchos.

Qué lejos quedaron los tiempos en que México tuvo en Rosa Luz Alegría su primera Secretaria de Estado, gobernadoras extraordinarias como Dulce María Sauri, Ivonne Ortega o Beatríz Paredes Rangel dan testimonio de buenos gobiernos, y hay que reconocerlo, mejores por mucho que los encabezados por varones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De modo que, San Luis Potosí tiene enfrente una oportunidad histórica, por supuesto que la iniciativa no está exenta de suspicacias, pero de lo que verdaderamente todos los partidos políticos deberían estar más preocupados, es de incentivar a sus cuadros femeninos, porque desde luego que en todos los partidos hay mujeres excepcionales, líderes con trayectoria que tienen todas las cartas credenciales para ser Gobernadoras.

Finalizo preguntándole estimado lector: ¿que argumento válido se podría oponer a una reforma constitucional impulsora de la equidad y paridad de género?, ¿quién se atreverá a ir en contra de la progresividad de los derechos políticos de las mujeres potosinas? El debate podrá estar en otra parte, pero no está en que San Luis Potosí que ya ha vivido dos alternancias políticas, se le niegue la posibilidad real de tener por primera vez alternancia de género.

Y mire Usted, comparto un dato curioso, por si algún equipo de campaña de las futuras candidatas lo quiere cachar: Tamazunchale en lengua huasteca significa: “lugar donde reside la mujer gobernadora”, porque ahí, hace siglos gobernaban las mujeres, sería el municipio ideal para un arranque de campaña.

Los sigo leyendo en Facebook: Jorge Andrés.