Don Asenjo fue a que lo afeitaran en la barbería del pueblo. El dueño le dijo: “Ahora estoy atendiendo a este señor, pero si lleva usted prisa lo puede rasurar mi hijo. Aunque acaba de iniciarse en el oficio tiene buen pulso, y habla poco”. Don Asenjo aceptó que lo afeitara el mozalbete, pues una hora después tenía una junta de las que el vulgo llama ombligatorias, cuya naturaleza se adivina. Lo del poco hablar del joven era cierto, no así lo del buen pulso. A poco de empezada la rasura le hizo un corte con la navaja al buen señor. “¡Ay!” -exclamó éste, dolorido. El padre del aprendiz se enojó sobremanera. Tomó la tabla que se pone en la silla para cortar el pelo a los chamacos y con ella fue a darle de tablazos a su hijo. Eludió éste los golpes, que cayeron todos en la cabeza del pobre don Asenjo. “Perdone usted, señor -se disculpó el barbero-. Lo que pasa es que este tonto me hizo enojar”. Siguió el mozalbete afeitando a don Asenjo, y otra vez lo cortó con la navaja. “¡Ay!!” -volvió a proferir el lacerado. “¡Muchacho pendejo!” -se enfureció más aún el peluquero. Tomó la tabla y la emprendió de nueva cuenta contra su hijo. Con habilidad de consumado pugilista el novel fígaro cabeceó otra vez los golpes, que de nuevo fueron a dar en la cabeza del maltrecho don Asenjo. “Mil perdones, caballero -repitió el fígaro-. Me indignó la torpeza de mi hijo, y no pude contenerme. Es una pena que usted haya sufrido los efectos de mi cólera”. No por eso dejó su trabajo el aprendiz. Siguió rasurando al malferido cliente. En eso -¡oh desgracia!- la afilada navaja se le resbaló al muchacho y le cortó al desventurado señor una oreja, que cayó al suelo. “¡Rápido! -le dijo apuradamente don Asenjo al aprendiz-. ¡Tápala con el pie, porque si la ve tu padre ahora sí me matará a tablazos!”... Largo es el cuento, y muy posiblemente apócrifo, pero me sirve para ilustrar la idea de que ahora sí el sob Trump quiere acabar a tablazos con nosotros. No se conforma con llevar a la práctica su cruel e inhumano programa de deportaciones, tan parecido al trato que las SS de Hitler daba a sus desdichadas víctimas; también amenaza con poner trabas a las remesas que los trabajadores mexicanos envían a sus familias en México. A más de eso anuncia la imposición de aranceles comerciales a nuestro país, y repite la mayúscula idiotez de pretender cambiarle el nombre al Golfo de México para que se llame Golfo de América. “América”, ya se sabe, es el indebido e incorrecto nombre que usan los norteamericanos para llamar a su nación. He imaginado que Diosito vio desde su trono en las alturas el comportamiento de la 4Ty Morena, y los graves e innumerables daños que causaron el caudillo y sus vasallos, y se dijo: “Para castigar a estos cabrones (el Señor cuando se enoja se enoja ) les voy a enviar a Trump”. Tal es la explicación de por qué el descastado sob ocupa nuevamente la Casa Blanca. Lo malo de esto es que pagamos justos por pecadores. Si el faraón de Egipto nada pudo ante los castigos que le mandó Yahvé, menos aún podrá hacer algo contra el irracional magnate la Presidenta Sheinbuam, por más que esgrima en nuestra defensa las vibrantes estrofas del Himno Nacional... Bardeliano Burburuz se llamaba el prometido de la linde Dulciflor. Ella se propuso hacerle un regalo de noche de bodas a más del que usualmente se hacen los desposados. Para tal efecto fue a un taller de tatuajes y le pidió al encargado que en cada pompa le tatuara una letra B. Llegada la ocasión puso a la vista de su galán las bellas posaderas con el tatuaje dicho. Lo vio el novio y le preguntó, amoscado, a Dulciflor: “¿Quién es Bob?”. (No le entendí)... FIN.