Agüero de inseguridad 2023

III y última… llamada

“Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero mirada de lejos, parece una comedia".

Charles Chaplin.

Este año 2023 será el parteaguas al 2024 en materia de seguridad, la complejidad de la misma se percibirá inválida desde los diversos intereses bastante contradictorios que están jugando. Todos quieren seguridad, pero no todos están dispuestos a que le vaya bien a la 4T en el tema.

Igual, se continuará haciendo uso y desuso de la más grande fuerza militar/guardiana de la historia, más de 400 mil hombres y mujeres en pos de la seguridad.

Pero, no hicieron lo que dijeron. Las dos estrategias específicas anunciadas hace cuatro años simplemente no se iniciaron, o no se fortalecieron.

A.- Un nuevo Modelo Policial -MNPJC-: A la fecha, nadie le hizo caso, gobernadores y alcaldes se fueron por la libre fantaseando desde la creación de guardias “chiquitas” y cuanta ingeniosidad les pasara por su cabeza.

B.- Prevención del delito: Se dijo que sería una amplia política de prevención con participación de la sociedad desde la inoperante SSPC federal. Con las siguientes estrategias: *Desarrollo alternativo, con una política económica y social para las familias que se dedicaran al cultivo de drogas, la extracción y distribución de hidrocarburos y el robo de autotransporte.

*Una prevención especial: disuadir a los delincuentes y su reincidencia mediante intervenciones restaurativas.

*Estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana. *Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad.

*Estrategia de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos.

*Estrategia de combate al uso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.

*Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia.

*Estrategia para combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras, y una estrategia para abatir el tráfico de armas.

Pues, simplemente nunca existió la mentada prevención, en todos los países civilizados saben que se pueden construir comunidades seguras desde la prevención, adoptando enfoques prácticos, de sentido común y focalizados, menos gravosos a las fuerzas y objeciones restrictivas y disuasorias. Para acabarla, apenas hace un mes se publicó en el DOF el “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024”.

La estrategia nacional de seguridad no va bien en términos generales. Un estancamiento de los homicidios dolosos y mínimas reducciones, pero un incremento en desapariciones, casi 50 mil en cuatro años, una violencia al alza y un crimen organizado que parece más fortalecido. 140 mil 523 asesinatos, sin duda el periodo más violento de la historia reciente de México. 136 mil homicidios dolosos y 4 mil 031 feminicidios.

TAPANCO: De nueva cuenta curitas, parches y parafernalia. Más militarización y su uso irrestricto del poder, pero no resuelve nada. Políticas y estrategias desde el centro y en lo local perdidos, un modelo de gobernanza que cuando menos en seguridad pública no funciona, la “coordinación” es una falacia. Y al quinto año de gobierno, se ve difícil un golpe de timón.

A auto-protegerse, no relativice su seguridad hoy, lo que Usted estimado lector no haga por los suyos y sus intereses, nadie lo hará.

Welcome 2023.

@franciscosoni