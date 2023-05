¿Alejandra o Delfina?

Tengo la certeza que para disminuir las violencias se tiene que trabajar desde los gobiernos estatales y municipales, por lo que ahora más que en ningún otro momento se requiere el compromiso de quienes los gobiernan. Pensando en esto, es indispensable que la candidata que gane el Estado de México el próximo 4 de junio esté comprometida a mejorar las instituciones de seguridad y justicia e implemente políticas públicas que mejoren la vida de su gente.

Hay tres razones interesantes para darle seguimiento a esta elección. La primera es que lleva 94 años gobernada por el PRI, pero a diferencia de otras elecciones, el partido contrincante es poderoso y con las mismas formas de operar que el PRI de los años 70s.

Segundo, las elecciones ya no se ganan con sindicatos ni con grupos campesinos, se ganan con programas sociales. Lo interesante es que el proyecto social del Gobierno federal en la entidad es tan grande como el del propio gobierno estatal. Ambos tienen aproximadamente 2.5 millones de usuarios. Mientras Delfina Gómez es apoyada por el gobierno federal y varios estatales, Alejandra del Moral cuenta con el apoyo del gobernador y su partido, que, a diferencia de la debilidad a nivel nacional, en el Edomex es fuerte, organizado y con recursos.

Y, por último, en esta ocasión será gobernado, si o si, por una mujer. Esto no es intrascendente en una entidad con una cultura machista exacerbada. Tiene el primer lugar de feminicidios y el segundo en violencia familiar. Esperamos que con una gobernadora se vea reflejado en el presupuesto un verdadero acceso a la justicia integral y se implementen políticas públicas que mejore la vida a las mujeres.

En su propuesta Alejandra Del Moral asegura que encabeza un proyecto de reconciliación de todas y todos, que vaya que hace falta. Algunas de sus propuestas en seguridad son: una estrategia global de seguridad; programas para prevenir las violencias; consolidar un sistema integral de registro criminal; impulsar el servicio de carrera policial. En general propuestas acertadas pero que requieren de presupuestos fuertes y de una policía de investigación potente que tendría que construir. Respecto a las violencias contra las mujeres, propone crecer el Salario Rosa a las familias y contratar 10 mil policías para investigar y castigar a los feminicidas. Importante pero insuficiente.

Respecto a Delfina Gómez, su lema es “Propuestas del Pueblo por el Cambio”. Las distintas violencias no se generan por las mismas razones y por tanto las soluciones no pueden ser iguales, depende del nivel socio económico de sus habitantes, geografía, economía criminal, temporalidad etc. Por esto llama la atención que Morena no inscribiera una plataforma electoral específica para el Estado de México. Por el contrario, copiaron prácticamente la plataforma que utilizaron en elecciones estatales anteriores.

En la plataforma las propuestas son: atender las causas que generan la inseguridad; la creación de una “policía de barrio”, pero esta atribución es municipal y sirve para generar confianza, no como dice su texto, para evitar la comisión de delitos; transformar el sistema penitenciario (que sin duda urge). Sobre la violencia contra las mujeres, su propuesta también es insuficiente, aumentar el apoyo económico y una policía de género, que por cierto ya existe (podría crecerla). A Delfina le falta conocimiento sobre políticas de seguridad, quizá porque su partido cree que lo tienen ganado y no hizo la tarea.

En seguridad, Alejandra llegó a la campaña mejor preparada, pero para gobernar hay que ganar en las urnas y esto no depende de los conocimientos sino de generar esperanza y muchos recursos económicos. Los mexiquenses deben salir a votar y con Alejandra o Delfina como gobernadora, ser exigentes y participativos.

* Presidenta de Causa en Común

(Colaboró Irais Arenas)