Amenazas de Trump

“Mi estilo de negociar es muy sencillo. Apunto muy arriba,

y entonces empujo y empujo

y empujo hasta conseguir

lo que quiero”.

Donald Trump, The Art of the Deal

A las irresponsables amenazas y cuestionamientos de Donald Trump, la presidenta mexicana ha respondido con las manidas descalificaciones de López Obrador a sus villanos favoritos. Después de que Trump afirmó que en México “están esencialmente gobernados por los cárteles”, Sheinbaum contestó: “Ayer al presidente Trump le malinformaron. Yo creo que le informaron que en México todavía gobierna Felipe Calderón y García Luna; pero no, en México gobierna el pueblo”.

Es lamentable, para empezar, que la presidenta le siga echando la culpa de todo a un mandatario que dejó el poder hace más de 12 años; muy ineficaces deben ser los gobiernos de la Cuarta Transformación si no han podido superar los presuntos males de un gobierno que terminó hace tanto tiempo. Peor aún es que insista en la posición de su predecesor de dividir a los mexicanos, especialmente en un momento en que enfrentamos un reto tan importante de Trump.

Lo de menos es que Trump pretenda cambiar el nombre del golfo de México y ponerle golfo de América o de Estados Unidos. Estas declaraciones solo demuestran su afán de protagonismo. Recuerdan al López Obrador de noviembre de 2023, cuando declaró que iba a cambiar el nombre del “mar de Cortés” a “golfo de California”, sin saber, o pretendiendo no saber, que desde hace muchas décadas se denomina así oficialmente.

A los políticos populistas les gusta hacer declaraciones escandalosas, aunque no tengan contenido real, porque quieren ser el foco de atención. Aun si Trump decreta un cambio de nombre del golfo, esto no tendrá ninguna consecuencia. A nadie le importa que los mexicanos hablemos del río Bravo y los estadounidenses del río Grande. Lo que sí es significativo es el odio a México y los mexicanos que Trump revela en cada declaración.

Mucho más inquietante es la amenaza de aplicar un arancel de 25 por ciento a los productos mexicanos. Es cierto que Trump se estaría dando “un tiro en el pie”, o más bien se lo estaría dando a los consumidores estadounidenses que pagarían el costo, pero para México sería un disparo en el corazón. Millones de empleos en nuestro país dependen de las exportaciones a Estados Unidos. Una disrupción importante dejaría a cientos de miles, quizá millones, sin trabajo, lo cual generaría una fuerte recesión económica y, paradójicamente, multiplicaría los flujos de migrantes indocumentados a la Unión Americana. Los aranceles serían violatorios del T-MEC, claro, pero Trump es uno de esos gobernantes que piensan que los jueces no deben salir “con el cuento de que la ley es la ley”.

Es difícil saber qué tanto daño tratará de hacer Trump a México y al mundo a partir del próximo 20 de enero, pero es indudable que tiene muchas de las características narcisistas de otros gobernantes que en la historia han destrozado instituciones democráticas y legales. Por lo pronto, busca infundir miedo con sus amenazas, pero creo improbable que después de tantas veces que ha dicho que impondrá aranceles a México vaya a decidir no hacerlo en un momento de cordura al tomar el poder.

También López Obrador amenazó a los mexicanos con mandar al diablo “sus instituciones” después de perder las elecciones de 2006, una derrota que lo llevó a albergar ese odio contra Calderón del que su sucesora sigue haciendo gala. Muchos lo tomaron como una amenaza sin sustento, pero hoy sabemos que un narcisista decidido puede llevar esos amagos hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que diga la ley.

Es muy peligroso tomar a la ligera las amenazas de Trump. No se esfumarán solo porque nuestros políticos digan que no le han informado, 12 años después, que Calderón ya no es presidente de México.

Imperialismo

Trump quiere regresar a los tiempos del imperialismo. No solo se inclina por obligar a Ucrania a aceptar las pérdidas de territorio por la invasión rusa, sino que amenaza con usar la fuerza para tomar control de Groenlandia y el canal de Panamá.

www.sergiosarmiento.com