Anarquía en la Administración Pública

Una verdadera anarquía administrativa prevaleció en las administraciones estatales de la llamada, “Herencia Maldita”, (2000/2021). Pero esta anarquía, -ya se nota-; se está prolongando en la actualidad. La Administración Pública (AP) va a la Deriva y a gran velocidad. Por las acciones del gobierno estatal, nos damos cuenta, que no se están considerando los elementos indispensables, para llevar a cabo, ya no digamos, una eficiente administración, sino cuando menos, una regular administración de los recursos públicos; como son: la Planeación, Programación, Presupuestación, Supervisión y Control. Tampoco están tomando en cuenta, el marco jurídico para el ejercicio de los procesos administrativos. No, nada de esto se pone en práctica. Se está administrando: “Al hay se va…. a ver si de tarugada amanezco”. Solo caprichos y ocurrencias.

La disciplina de la AP, teoría y práctica ha venido evolucionando desde principios del S, XX, a nivel internacional y nacional, con el objeto de hacer mejores gobiernos. A grandes rasgos y siguiendo la lectura del libro: AP., del Dr. E. Cabrero. edit. S.XX1. Primero se trató de separar la política de la AP; buscando alejar la política de los asuntos meramente técnicos. Después a través de la AP, se inició el Estado del bienestar, tomando muy en cuenta, los pilares de la AP.: El derecho, la economía y la propia ciencia administrativa. Y en una tercera fase, cuando se dio la etapa neoclásica, dando entrada a la “gestión pública”, cambiando de un estado interventor, a uno regulador. Todo lo anterior con el propósito de cumplir, en la mejor forma posible, con el objetivo de la AP; que es administrar eficiente, eficaz y en términos de economía; los recursos públicos: Humanos, Financieros y Materiales y con ello, conseguir una sociedad satisfecha.

A nivel nacional se experimentaron estos cambios en la AP, sobre todo los dos últimos, siendo muy representativos, al conjugarse con los modelos económicos; el Nacionalismo Revolucionario 1934/1982 (Edo. intervencionista) y el Neoliberalismo 1983/2018. (Edo. Regulador) A nivel estatal la AP., siempre ha ido a la zaga, salvo en los periodos, del gobernador CJB. 1979/1986 Y del gobernador HSU. 1993/1997. Donde existió un gran interés por mejorar y actualizar los marcos jurídicos y la modernización de los aparatos de gobierno. Después de estos esfuerzos, el AP. estatal cayo en la anarquía hasta la fecha. Así se haya tratado de gobernantes priistas, panistas y ahora verdes.

Ya para finalizar la administración del gobernador FSN 1998/2003, se llevó a cabo en la Cd. de SLP., un Foro de gran trascendencia, con el objeto de mejorar las acciones del gobierno a largo plazo. Fueron la Universidad Politécnica y el Consejo para el Desarrollo Económico de SLP., y otras entidades del gobierno del estado, los ejecutantes y patrocinadores de este Foro de Analís de la problemática administrativa, cuyo resultado se publicó en el año 2005. en el Libro “San Luis Potosí. Visión 2025” Una gran investigación/propuesta, que coordinaron; Carlos Garrocho y Antonio Loyola (QEPD) y en la que participaron académicos de diferentes instituciones educativas estatales, nacionales e internacionales, así como, servidores públicos expertos en AP, de la talla, entre otros, de. Carlos Bazdrech, Clemente Ruiz, Hugo Gallardo, Boris Graizbord, Crescencio Ruiz, Peter Kresl, Enrique Cabrero, Alicia Zicardi, Julio Boltvinikl. Durante varios días debatieron y analizaron la problemática económica, política y social del Edo, potosino con el propósito de dar orientación y mejorar la futura AP., analizando los factores clave, oportunidades y estrategias que le permitirían al Estado incorporarse más rápida y eficazmente a la dinámica global.

En esta investigación/propuesta para una mejor AP., se tocaron temas como: Desarrollo económico, Desarrollo empresarial, Desarrollo urbano/regional, Desarrollo político/institucional y Desarrollo social En su prólogo Antonio Loyola nos dice….” Se pretende convocar a los potosinos a un diálogo sobre los retos y perspectivas de largo alcance para la entidad, a la luz de las nuevas tendencias del desarrollo en el mundo, rescatando para ello planteamientos y experiencias nacionales e internacionales relevantes” fin de la cita…”. Imposible que un gobierno que está sujeto a circunstancias e imponderables internas y externas, aplique todas las extraordinarias estrategias y sugerencias sobre política pública, que el libro en cuestión recomendó. Pero si al menos, las diferentes administraciones comprendidas en este lapso (2004/2021) hubieran considerado un 50%, no, nos hubieran dejado la “herencia maldita”; que actualmente ya se está prolongando en grado superlativo.

Tres administraciones priistas y una panista pasaron y ni a cuál irle, la primera sucumbió ante los poderes de facto, haciendo concesiones y debilitando el marco jurídico de la AP, que le dejo la administración anterior. La segunda administración faraónica que se dedicó hacer negocios de cuello blanco, la tercera mediocre y la cuarta, de la que espirábamos tanto, y ahora nos damos cuenta del lastre que dejo. En todas estas administraciones prevaleció la corrupción y la impunidad. Y para nada consideraron esa propuesta de los expertos en AP de “San Luis Potosí. Visión 2025”. La echaron por la borda. Fue un trabajo inútil.

Estamos en el 2023, (fue una propuesta hasta el 2025) y han sucedido muchos acontecimientos internacionales, nacionales y locales que afectan e interfieren en la AP. ya no es posible aplicar algo de “Visión 2025”, el panorama ha cambiado, estamos en una nueva realidad a nivel nacional y local. Y cada que inicia una nueva administración, renacen las expectativas para que le vaya bien a San Luis Potosí. De la actual administración, no esperamos mucho, dada la integración de su “gabinete” y el tiempo lo está confirmando. Un Gabinete integrado por servidores públicos, jóvenes sí, pero sin preparación y experiencia, que no tienen la menor idea de lo que es la AP y para colmo, despidieron en forma prepotente, abusando de sus derechos laborales, al personal capacitado expertos en AP, experimentado y con nivel académico.

Hace ya tiempo, platicando con un amigo conocedor de la situación potosina, y de la AP, le cuestionaba, que en uno de esos gabinetes de los gobiernos anteriores, había gente corrupta, y me contesto -“Mira Jesús, el fulano que tu mencionas, tal vez fue corrupto, y ahora tiene mucho dinero; está en el plan de limpiar su imagen de reivindicarse ante la sociedad, tal vez, y hasta le meta dinero o inversiones propias a su dependencia”.-- Luego así sucede, pasa como San Pablo y San Agustín, que después de la vida licenciosa que llevaron, se convirtieron en Santos. De los arrepentidos se vale Dios.

A más de un año de la administración actual, solo vemos improvisaciones, equivocaciones nula planeación, falta de transparencia y total ausencia de administrar con base en las Leyes y reglamentos, que fundamenta la acción de gobierno. Un gran derroche en numerario al publicitar sus escasas acciones. Publican en los medios, pero no Informan. Cacaraquean cuando se inicia la obra, inauguran avances, tramos, no obra terminada, y esto da la impresión de que, están haciendo una dinámica AP, pero no nos engañan. Por otro lado, y dada la información que recibimos de medios nacionales, por sus antecedentes, existe la percepción en el colectivo, que será una AP corrupta. No sabemos, ni nos atrevemos a predecirlo. Lo que si apuntamos es que, llegaron al poder por su carisma, buena parte del pueblo cree que sus acciones tienen buenos propósitos. Bueno pues ante esta situación, que se siga el ejemplo de S. Pablo y S, Agustín, que se conviertan, y que aprovechen ese carisma; para que no defrauden al pueblo que los apoyo con su voto y administren en serio, y responsablemente para bien Del Estado Potosino. Están muy a tiempo.

