Aranceles de Ebrard

"Los aranceles están a punto de hacer rico otra vez a Estados Unidos. Habrá un poco de perturbación, pero estamos bien con eso. No será mucho".

Donald Trump, 4.03.2025

No ha pasado tanto tiempo. Apenas el 31 de enero de este 2025 el secretario de economía Marcelo Ebrard ofreció una serie de contundentes argumentos contra los aranceles de Trump. "Los consumidores estadounidenses se verían afectados", dijo. "En primer lugar, porque los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25 por ciento de todos estos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida en que tú le subes, le pones un impuesto de 25 por ciento a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y, finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo, o sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías".

Los argumentos eran convincentes, solo que Ebrard no se ha tardado en olvidarlos. Hoy presenta razonamientos exactamente opuestos para defender los aranceles de 20 a 50 por ciento que nuestro gobierno impondrá a productos de países asiáticos a partir del próximo 1 de enero.

"El propósito es cuidar 350 mil empleos de México," declaró este 15 de diciembre en la mañanera. "Elevar el 15 por ciento de contenido nacional en las cadenas productivas. Es lo que dice el plan. Cada vez producir más en México. Reemplazar insumos que necesitamos para poderlos desarrollar aquí, sustituir importaciones en algunos casos". Los aumentos de los aranceles no tendrán un impacto inflacionario, declaró: "Estamos estimando. que sea más o menos 0.2" por ciento.

Sorprende la facilidad con la que el secretario asume hoy las posiciones que combatió el 31 de enero. Como Groucho Marx, es un hombre de principios: "Estos son mis principios, y si no les gustan. bueno, tengo otros". Es lamentable ver, por otra parte, que estamos regresando a la desacreditada política de "sustitución de importaciones" que obliga a los consumidores nacionales a pagar más por productos de inferior calidad. Peor es darnos cuenta de que estamos adoptando las políticas proteccionistas que han tenido malos resultados en Estados Unidos.

Trump afirmó que sus aranceles harían "grande a Estados Unidos otra vez", pero sus medidas proteccionistas solo han lastimado la economía de su país. Ayer la Oficina de Estadísticas Laborales dio a conocer las cifras de empleo de noviembre de 2025: 7.8 millones de desempleados y una tasa de desocupación de 4.6 por ciento. Un año antes, en noviembre de 2024, todavía en el gobierno de Joe Biden, los desempleados eran 7.1 millones y la desocupación 4.2 por ciento. La economía creció 2.8 por ciento en 2024 y 2.9 por ciento en 2023; pero cerrará con una expansión de solo 1.9 por ciento en 2025.

No, los aranceles no han servido para hacer rico a Estados Unidos. Al contrario, han sido un retroceso. No crearon más empleo ni generaron más crecimiento. La inflación se ha mantenido en 3 por ciento anual, a pesar de los bajos precios del petróleo (que no paga aranceles).

En México, el otrora crítico de Trump, Ebrard, se ha vuelto su imitador. El gobierno impondrá aranceles a 1,400 fracciones arancelarias, principalmente de productos asiáticos. Veremos, como lo previó Ebrard en enero, precios más altos, escasez de productos y disrupciones en las cadenas de suministro. Bien lo dijo nuestro secretario: los aranceles tienen un efecto expansivo y generan "procesos de destrucción de valor en las economías". Solo que ni a él ni a la presidenta Sheinbaum les importa.

Democracia

"Estamos a favor de la democracia", dijo ayer la presidenta Sheinbaum al referirse a la lucha de María Corina Machado. "Que se elija lo que el pueblo decida". Supongo que no se dio cuenta de que Nicolás Maduro se robó la elección de 2024 en Venezuela.

