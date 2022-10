Atentado poco informado

Como podemos ver en videos disponibles en Internet, filmados en días pasados en la Galería Nacional de Londres, dos jóvenes activistas del grupo “Detengan el petróleo” se pararon frente al cuadro “Los girasoles”, del pintor holandés Vincent van Gogh, con sendas latas de sopa de tomate en la mano cuyo contenido arrojaron sobre la pintura. Hecho esto, las activistas se cubrieron la palma de la mano izquierda con pegamento y la presionaron contra la pared. Así, pegadas al muro, lanzaron un discurso ecologista pidiendo que se suspendiera el uso de los combustibles fósiles, antes de que el guardia de seguridad del museo las retirara del lugar.

Si van Gogh, por medio de una máquina del tiempo, se hubiera trasladado hasta nuestros días y hubiera presenciado la escena, probablemente le hubiera extrañado sobremanera. Con un poco más de tiempo de permanencia en el futuro, sin embargo, se hubiera posiblemente enterado de que el planeta está pasando por un proceso de cambio climático que amenaza con desbordarse y llegar a un punto de no retorno. Y se habría enterado también que, en paralelo, se está dando un proceso de pérdida de biodiversidad a la que el cambio climático no es ajeno, al menos según el Informe Planeta Vivo 2022, dado a conocer esta semana por la sociedad conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza. En efecto, de acuerdo con dicho informe, si bien en la actualidad el cambio en el uso del suelo es la principal amenaza para la naturaleza, si no logramos limitar a 1.5 grados centígrados el aumento en la temperatura del planeta con respecto a su valor preindustrial, el cambio climático será probablemente la primera causa de la pérdida de la biodiversidad en las próximas décadas.

Al margen de los acontecimientos futuros, aun ahora la velocidad con que se está perdiendo la biodiversidad es preocupante. De acuerdo con el Informe Planeta Vivo 2022, entre 1970 y 2018 se observa una reducción promedio del 69 por ciento en las poblaciones de vida silvestre monitoreadas. Además, dicha reducción, en la que se consideran solamente especies de animales vertebrados, no es uniforme a lo largo del planeta, y en este sentido, América Latina ocupa el primer lugar con un 94 por ciento de reducción, en comparación con 55 por ciento en la región Asia-Pacífico y 20 por ciento en Norteamérica.

Estas cifras, sobre todo las que se refieren a América Latina suenan, ciertamente, escandalosas. Habría, no obstante, que aclarar que no se refieren a una disminución del número absoluto de animales silvestres. En este sentido, el sitio de Internet Our World in Data nos proporciona un ejemplo simple para entenderlo, a partir de la variación de poblaciones de rinocerontes en Tanzania y en Bostwana entre los años 1980 y 2017.

De acuerdo con dicho sitio, en 1980, la población de rinocerontes en Tanzania y Bostwana era de 3795 y 30, en forma respectiva. En 2017, los números correspondientes fueron 160 y 50. Así, en Tanzania se observó una reducción de 96 por ciento en la población de rinocerontes, mientras que en Bostwana la dicha población aumentó en 67 por ciento. Así, sumando ambas poblaciones, hubo una reducción de 95 por ciento en el total de rinocerontes. El Informe Planeta Vivo 2022, en contraste, toma el promedio de la reducción observada en Tanzania con el crecimiento en Bostwana y reporta una reducción de solo un 15 por ciento. Esto es engañoso pues no nos dice que en Tanzania los rinocerontes están en vías de extinción, mientras que en Bostwana han logrado incrementar el número de rinocerontes.

De este modo, hay que tomar con cuidado las cifras sobre la reducción de las poblaciones de animales silvestres reportadas en el Informe Planeta Vivo 2022. No obstante, el hecho de que los números reportados resulten negativos hace encender las señales de alarma de los expertos. En particular, resulta impactante la diferencia de cifras entre América Latina y otras partes del mundo.

En conclusión, habría sin duda que pedir disculpas a van Gogh por el atentado de las activistas. Y argüir que, en todo caso, quizás hubiera sido más apropiado, por lo simbólico, atentar contra alguna pintura de Paul Gauguin -amigo de van Gogh- realizada durante su permanencia en el paraíso de Tahití en el que buscó refugio, y que ahora está amenazado de inundación por el cambio climático.