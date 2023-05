El Ayuntamiento es el único nivel de gobierno en México cuyas decisiones son colegiadas; es decir, estas no son tomadas por una sola persona. Sin embargo, esta forma de gobierno democrático ha sido distorsionada y de manera informal, otorgan atribuciones que no están sustentadas en la ley a los presidentes municipales. Esta situación ha generado arbitrariedades y abusos, principalmente en municipios semi-urbanos y rurales. Las necesidades y demandas sociales de estos municipios demandan transformar esta forma de gobernar.

Los Ayuntamientos en México tienen amplias atribuciones de carácter territorial como: reglamentos, planeación, uso de suelo. También cuenta con elementos jurídicos para actuar en programación y gestión financiera, desarrollo urbano, medio ambiente, abastecimientos de agua, policía y tránsito local, protección civil, promoción de actividades turísticas, cementerios y actividades funerarias. En servicios públicos: alumbrado público; limpieza de calles, parques y jardines; recolección de basura. Todas estas atribuciones son decisiones colegiadas.

Los habitantes sufren de manera cotidiana las decisiones arbitrarias de sus autoridades, no se les escucha, no se les atiende; sus funcionarios se excusan argumentando que son decisiones del o la presidenta municipal. Si llegan a identificar a alguna persona que ellos consideran como opositora, la persiguen por todos los medios que cuentan; incluso llegan a la burla en redes sociales; pero lo más grave, las amenazan de muerte. En estos municipios la legalidad no existe, lo común en la arbitrariedad e irracionalidad de sus gobernantes y funcionarios.

Las redes sociales nos han permitido seguir las formas de gobernar en municipios semi-urbanos. Hemos visto como atender a la sociedad inconforme por las decisiones unilaterales de sus presidentes municipales son actos de burla y amenaza. Una presidenta municipal que golpea la mesa con los dedos de su mano a manera de impaciencia; regidores indiferentes cuyo único argumento es un altero de papales que ni ellos han leído; un funcionario municipal, que de manera autoritaria se pone de pie para hablar, pero incapaz de realizar la minuta de la reunión.

Los tiempos de pluralidad y alternancia requiere de gobiernos responsables e informados. Que tomen decisiones racionales, buscando el bienestar general. Aquello que afecta la tranquilidad, seguridad y salud de la población tiene que ser rechazado de manera automática por las autoridades locales; si tienen alguna duda, la salida es sencilla, leer la ley, los documentos que sustentan sus decisiones, consultar a la sociedad, pero sobre revisar el conocimiento científico donde con evidencia se evalúan los aspectos positivos y negativos de los problemas públicos.

En síntesis: las decisiones del gobierno municipal son colegidas, se terminaron los tiempos en donde se les otorgan atribuciones extralegales a los presidentes municipales. Quienes gobiernan mediante la amenaza, la burla y desprecio tarde o temprano sufrirán las consecuencias de sus actos. Se requieren gobiernos informados, transparentes, pero sobre todo sensibles al bienestar social. Desde esta columna reiteramos nuestra solidaridad a los habitantes de Santa María del Río que siguen en pie de lucha ¡La salud es primero! Próxima colaboración: 17 de mayo de 2023.

@jszslp