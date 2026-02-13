Ruta 1: Piso parejo desde la cuna

La igualdad de oportunidades no empieza en la escuela ni en el primer empleo: empieza en la cuna. Los primeros mil días de vida —del embarazo a los dos años— son el cimiento del desarrollo cerebral, emocional y físico.

Durante la gestación y los dos primeros años, el cerebro desarrolla la capacidad cognitiva, motriz y afectiva para el resto de la vida. La capacidad de aprender cuando se llega a la edad escolar, de trabajar en la juventud, de relacionarse con empatía y hasta de amar dependen de esos primeros momentos. Es, literalmente, la base de todo.

México tiene normas y programas para la primera infancia, pero no operan donde más se necesitan. Las políticas se concentraron en lo urgente: vacunas, Vida Suero Oral, monitoreo de peso y talla, control de diarreas e infecciones respiratorias. Esas acciones fueron clave para reducir la mortalidad infantil, pero no han sido suficientes para evitar la desnutrición crónica ni mucho menos para impulsar el cuidado y la estimulación que exige el desarrollo pleno.

La lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y la alimentación complementaria rica en micronutrientes están en la norma, pero no en la práctica cotidiana. Menos aún la consejería sobre interacción temprana para estimular capacidades sensoriales, motrices y relacionales. Lo básico salvó vidas; lo indispensable sigue ausente.

Las consecuencias son injustas y evitables. Uno de cada cinco niños menores de cinco años en México padece alguna forma de desnutrición. En hogares del nivel socioeconómico más bajo, la cifra sube a 28%. Más de la cuarta parte. 6% tiene bajo peso, 21% baja talla, 1% emaciación. Ahí, en esa brecha que empieza antes de los dos años, se incuba la desigualdad que después parece imposible de remover.

Desde 2020 existe una hoja de ruta: la Ruta Integral de Atenciones del SIPINNA, especialmente las 15 acciones concretas en salud, nutrición, educación y cuidados. Las 12 metas del Pacto por la Primera Infancia, que candidatos y gobernantes firman en campaña y abandonan gradual o tajantemente al llegar al cargo, constituyen una hoja de ruta muy bien priorizada. No es falta de diagnóstico: es falta de voluntad, es inercia y descuido de lo más importante.

El Dr. James Heckman ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2000 por demostrar con evidencia cómo la inversión en los "Primeros Mil Días" de vida de las personas es la inversión más costo efectiva y duradera para el desarrollo humano, con efectos sobre el éxito del resto de la vida, la productividad y la reducción de costos sociales de todo tipo (en salud, en seguridad, en educación, en asistencia social).

La propuesta de las "10 Rutas por un México libre de Pobreza" presentada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza inicia por esta Ruta no. 1: hacer que esas herramientas se apliquen con prioridad en las zonas de mayor rezago, con presupuesto, seguimiento y carácter obligatorio.

Porque el piso parejo no es una frase bonita: es la condición más básica para que la justicia social sea algo más que un eslogan. Y empieza justo ahí, desde la cuna.

(Consultor internacional en programas sociales)