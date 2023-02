BMW San Luis Potosí, buenas y malas noticias

Las buenas noticias en los últimos días en nuestra ciudad de San Luis Potosí están en la ampliación y reconversión de la planta BMW ya existente y que genera entre 2,500 y 3,000 empleos directos actualmente y que con la reconversión creará otros 600 empleos directos, y a su vez también aumentará hasta 30,000 empleos indirectos aproximadamente. Todo lo anterior implicando una inversión de 1,700 millones de dólares en total, que se traducirá en un BENEFICIO ECONÓMICO para todo el estado en su conjunto.

Además de lo anteriormente mencionado, es una confirmación del inicio de un cambio radical e inaplazable en nuestros PATRONES DE CONSUMO y una sustitución de los vehículos que consumen COMBUSTIBLES FÓSILES, lo que redundará en una reducción de la emisión de CO2 y demás GASES DE EFECTO INVERNADERO, lo que impactará positivamente todo el planeta.

Por lo tanto, debemos de estar bastante satisfechos con la GESTIÓN DE NUESTRO GOBIERNO ESTATAL por esta magnífica noticia desde el punto de vista ECONÓMICO Y ECOLÓGICO, que posicionará a nuestro estado en la VANGUARDIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN de nuestro país y generará beneficios para todo el ecosistema planetario.

Sin embargo, si se analiza el punto de vista ECOLÓGICO LOCAL, no todas las noticias son buenas y no vemos que se estén tomando las medidas adecuadas a futuro, ya que tenemos el MISMO ESPACIO, LA MISMA AGUA, LA MISMA ATMÓSFERA, etc.; y si no aprendemos de los errores ya cometidos por ciudades que nos llevan mucha ventaja en el proceso de industrialización, irremediablemente estamos condenados como CIUDAD Y SOCIEDAD a ser un caos vial como el que se vive en MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA, TOLUCA, TIJUANA, LEÓN, QUERÉTARO y alguna otra ciudad muy industrializada que se nos escapa.

Como muestra y apelando a NUESTRA CORTA MEMORIA, sólo hay que regresarnos menos de dos años para ver que Monterrey y su zona conurbada, a pesar de tener el MUNICIPIO MÁS RICO DE LATINOAMÉRICA que es San Pedro Garza García, con todo su capital y riqueza económica se convirtió en uno de los MUNICIPIOS MÁS POBRES desde el punto de vista ECOLÓGICO, al quedarse literalmente sin agua, por pensar solo ECONÓMICAMENTE y no ECOLÓGICAMENTE. Toda la población de ALTOS, MEDIANOS y BAJOS INGRESOS se vio afectada en mayor o menor grado. Esa misma ciudad tiene los niveles más altos de contaminación atmosférica y todos están irremediablemente condenados a respirar ese aire contaminado y que sus hijos se desarrollen en un ambiente totalmente desfavorable desde el punto de vista de salud. Además de sufrir irremediablemente pérdidas de tiempo en los trayectos internos de la ciudad. Todo lo anterior producto de la bonanza económica que genera la industrialización a gran escala, como nos está sucediendo en nuestra ciudad.

Desde esta columna felicitamos nuevamente la gestión de nuestras autoridades estatales, pero también les conminamos a que nos informen (si es que lo están haciendo) qué harán desde el punto de vista ecológico de la ciudad, especialmente lo referente a DOTACIÓN DE AGUA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EMISIONES DE CONTAMINANTES, DESTINO DE DESECHOS INDUSTRIALES, etc., ya que desde el punto de vista económico es claro que nos están informando de la derrama económica, pero el precio ecológico que paguemos como ciudad, si no prevenimos las consecuencias, puede ser demasiado alto y volvernos una ciudad invivible.

Terminando con el punto de vista positivo, se dice que en 2027 ya estarán en el mercado de autos eléctricos en todo el mundo los vehículos producidos en BMW de SAN LUIS POTOSÍ. Si suponemos una producción anual similar a la actual de 200,000 vehículos anuales, el análisis de beneficio ecológico muy simplificado es el siguiente aproximadamente: Un vehículo de gasolina que rinda 10 kilómetros por litro de gasolina y que recorra 20,000 kilómetros por año consume 2,000 litros de gasolina al año, que genera 4,400 kilos de CO2 emitidos a la atmósfera, además de muchos más GASES DE EFECTO INVERNADERO. Por lo que 200,000 vehículos anuales generan actualmente 880,000 toneladas de CO2 vertidas en el aire que todos respiramos y que dejarán de emitirse al sustituirse esos vehículos por vehículos eléctricos fabricados en San Luis Potosí. Esa es la excelente noticia, pero tomemos en cuenta que la sustitución es lenta, es el principio y tomará varias décadas. MÁS VALE TARDE QUE NUNCA.