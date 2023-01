Cabañuelas 2023

Es toda una tradición cultural en México que, los primeros doce días del año, sirvan como guía de lo que acontecerá los meses siguientes. Aquella frase acuñada por las abuelas del “febrero loco y marzo otro poco”, cobraba sentido cuando se pretendía vaticinar -según esa ancestral costumbre- desde el clima hasta algunos otros sucesos. Ahora bien, considerando como ha iniciado el 2023 en su primer semana, si esa vieja sabiduría se cumple, imagínese lo que nos depara en el todavía recien llegado año nuevo. Aún no estábamos del todo repuestos de los abrazos y brindis de la noche vieja, cuando en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se daba el relevo en su Presidencia, se llegaba a una elección donde la duda respecto de la legitimidad profesional de una de sus aspirantes era el tema de conversación, finalmente, por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional, en efecto la triunfadora fue una mujer, una jurista de amplia pero sobre todo incuestionable trayectoria, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández será quien conduzca los destinos de una Corte Suprema que esta llamada a ser el contrapeso necesario, pero sobre todo quien tendrá en su investidura la enorme responsabilidad de que siga siendo una realidad la auténtica división de poderes federales en este país. Así, transcurría la semana de cabañuelas en aparente calma, en donde el tema de conversación luego de la elección en la Corte, era la visita de Estado del Presidente de los Estado Unidos Joe Biden y entre que si el Air Force One aterrizaba en el “Felipe Ángeles” o en el “Benito Juárez”, ocurrió lo inesperado, Culiacán amanecía sitiada en el preludio del Día de los Santos Reyes, luego de la detención de uno de los vástagos del otrora poderoso líder encarcelado en el vecino país del norte, en un sorpresivo operativo encabezado por el Ejército Mexicano, se logró lo que había quedado pendiente en aquel ya lejano jueves de 2019, en el fallido y mal recordado Culiacanazo, esta vez, la historia fue diferente. Detención que por supuesto generó la suspicacia que siempre conllevan en México los conceptos casualidad o causalidad, la versión oficial ya la sabemos, nada tiene que ver la visita de Estado del Presidente norteamericano de extracción Demócrata, aunque el detenido fuera uno de los más buscado por los amigos vecinos. Pero como las cabañuelas no se detienen, al igual que el el tiempo tampoco lo hace, dos sucesos que no pueden pasar desapercibidos y que ocurrieron también esta semana fueron, el primero la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, por una de las “corcholatas” en contra de otra de las “corcholatas”, esto por presuntos actos anticipados de campaña, lo que supondría más que fuego amigo una ruptura. Y el otro suceso, no menos importante, que no puede ni debe pasar desapercibido, es el lamentabilísimo accidente en el metro de la Ciudad de México, evento que se suma a la fatídica noche de la línea doce, y que veremos en los próximos días cuanto golpea precisamente a una de esas “corcholatas” en sus presidenciales aspiraciones. De modo que, a cuatro días de que concluyan las cabañuelas y con la presencia de Joe Biden en México, se pone muy interesante el panorama para quienes les gusta tratar de adivinar el futuro, por lo que, si las cabañuelas son exactas, calcule Usted estimado lector, lo que se nos viene este 2023 que apenas inicia. Excelente lunes. Los sigo leyendo en este correo:

