El cambio climático nos ha perjudicado de manera increíble durante los años, cada mes, semana o día, encontramos una nueva manera en la que el cambio climático nos ha afectado.

Como comentábamos la semana pasada ya ni siquiera es seguro para los lactantes tomar leche materna, como ya tampoco podemos asegurar que no habrá un huracán que arrase con todo lo que conocemos como nuestro, a su paso, como menos podemos asegurar tener o no una sequía más severa este año o si el próximo será peor.

Nos hemos arrebatado tantas cosas, como también lo hemos hecho para las generaciones posteriores, así que ¿Cuál será el momento de cambio, aquel momento de revolución masiva que necesitamos?

El pasado lunes 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y ¿Por qué no se habla lo suficiente sobre este día?, ¿por qué no es tan conmemorado como otros?, ¿Cómo se celebra este día?; bueno antes que nada se preguntarán ¿para qué se celebra el día internacional contra el cambio climático?, y la respuesta es realmente sencilla, celebramos este día no para encomiar la lucha, sino, para concientizar de forma global sobre los efectos del cambio climático y los devastadores efectos fenómenos, como también, el incremento de las temperaturas medias, aumento del nivel del mar, el deshielo en el Ártico, el ampliación de sequías, incendios y la escasez de agua e inundaciones, pero el enfoque principalmente es concientizar sobre los derechos humanos y cómo ejercerlos (hablando ambientalmente claro).

Ahora respondiendo a la segunda pregunta propuesta (¿por qué no es tan conmemorado como otros?), es muy sencillo de explicar, el cambio climático vs. la humanidad ha sido una disputa desde hace décadas, pero no se le da tanta relevancia o importancia ya que esta no es tan “positiva” por todas las problemáticas contra las que lucha, así que es más divertido o llamativo, o incluso más “positivo”, como otros muchos llegarían a decir, comentar un “oigan sabía que hoy es el día internacional del pingüino” a “ sabían que hoy es el día internacional contra el cambio climático”.

La tercera pregunta planteada (¿Cómo se celebra este día?) es una pregunta más que válida, así que les explicaré que pueden hacer para celebrarlo o también crear conciencia:

Antes que nada pueden iniciar con algo personal, ¿Qué puedo cambiar en mis hábitos o estilo de vida para no solo beneficiar al medio ambiente sino también a mí mismo?, puede ser empezar a utilizar productos sin envoltura plástica, usar de mejor manera y más consciente el agua en casa, o incluso buscar en internet nuevas formas de reusar desechos que encontramos en nuestros hogares; todo suma.

Ahora, si quieren apoyar con la concientización, pueden empezar con algo pequeño, como iniciar pláticas sobre cómo el cambio climático nos ha afectado con los años, proponer ideas sobre cómo cuidar mejor el medio ambiente, o ir a lo grande uniéndote a una asociación civil contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

Y es cierto que el cambio no se hará o pasará por una sola persona, pero puedes ser la persona que inicie esa revolución de cambio que el mundo necesita. Y como el Che Guevara diría “La revolución no es una manzana que cae cuando está podrida. La tienes que hacer caer”.

Esta revolución empieza desde casa, no es solo mía o del mundo, puede ser también tuya, tú puedes ser aquel que toma la manzana y la hace caer, y el miedo o incertidumbre es común pero también es necesario, pero el miedo hacia un futuro incierto es más grande que el miedo a fallar intentando cambiar.

Estarán dispuestos ¿a dar un paso, ya sea grande o pequeño, en la revolución del cambio? y ¿a no ser parte del problema sino de la solución?, ya que sabemos ustedes y yo que este cambio, tan necesario, que parece tan irreal e inalcanzable, solo será si ustedes nos apoyan.

Delírium trémens.- La SEGAM celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático engañando a los potosinos y afectando nuestra salud. Desde cualquier punto de la ZM de SLP se pudo observar en la semana la contaminación atmosférica matutina, pero el sistema de monitoreo está siendo “adulterado” por la SEGAM para decir que tenemos BUENA CALIDAD DEL AIRE.

¿Por qué tolerará el Gobernador al inútil titular de esa dependencia?

¿Por qué se repite la herencia maldita ecológica?

¿Por qué juega con nuestra salud?

Esto es delito conforme al artículo 305 del Código Penal.

@luisglozano