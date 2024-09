Chalco-Inundaciones de aguas negras-Desastre ecológico

(Segunda parte)

México-Tenochtitlan era una ciudad totalmente LACUSTRE a la llegada de los españoles, o sea que sería el equivalente a la actual VENECIA, y el proceso de deterioro del lago y por lo tanto de DETERIORO ECOLÓGICO inicia con la destrucción de los diques y calzadas que los hacían funcional al lago y a los pobladores. La primera gran inundación se registró en 1555, apenas 34 años después de la conquista de la ciudad como producto de la destrucción del ALBARRADÓN que protegía a la ciudad de las inundaciones. El objetivo de los Españoles del Virreinato siguió siendo la desecación del lago y pensaron en un desagüe para sacar las aguas del lago. Así, en el año de 1607 construyeron el TAJO DE NOCHISTONGO ideado por ENRICO MARTÍNEZ, BAJO EL VIRREINATO DE LUIS DE VELASCO. El proyecto inicial fue construir el canal en HUEHUETOCA drenando el lago ZUMPANGO y desviando el agua al río CUAUTITLÁN, que funcionó hasta 1629, año en el que con la INUNDACIÓN DE SAN MATEO quedó todo destruido y provocó muchísimas muertes en la ciudad, ya que por una mala decisión de ENRICO MARTÍNEZ se cerró el canal, lo que le costó el encarcelamiento por NEGLIGENCIA. Ellos sí aplicaban al menos LA LEY DE RESPONSABILIDADES que aquí nuestros políticos nunca se aplican entre ellos mismos. Ejemplos nos sobran¡¡¡¡¡

Durante el gobierno del EMPERADOR MAXIMILIANO DE AUSTRIA se buscó la solución final después de constantes inundaciones y desastres ecológicos, aún sin existir dicho concepto, y entre los años 1863 a 1867 se inició la construcción del GRAN DESAGÜE DE MÉXICO, pero con las guerras de Reforma y demás eventos, dicho canal se terminó hasta el 17 de marzo de 1900 en que PORFIRIO DÍAZ LO INAUGURÓ, sin que fuera la solución y sí en cambio se generó un CAMBIO CLIMÁTICO LOCAL que hasta hoy se sigue acentuando y rompiendo récords de temperatura anualmente en la Cdmx. Ya en épocas modernas, con el PRI al frente, se entubaron los últimos ríos de la cuenca, es decir LA PIEDAD, CONSULADO Y MAGDALENA, para utilizar sus aguas, pero no ajustaron con dichos volúmenes de líquido. En el año de 1975 se puso en función el DRENAJE PROFUNDO DE LA CDMX, mismo que no da abasto como lo vemos en las constantes inundaciones de Cdmx y en el año de 1982 se inauguró el SISTEMA CUTZAMALA, “ya que no alcanzamos de agua hay que traerla de otra cuenca” para llenar la antigua cuenca del lago de TEXCOCO sin la salida de dichas aguas.

Ante el crecimiento DEMOGRÁFICO en el que sobreviven más de 20 millones de HOMO SAPIENS se extrae agua del subsuelo y esto provoca el hundimiento general de las ZONAS LACUSTRES principalmente, y que es más evidente en el centro de México que fue el centro ceremonial y político de los AZTECAS en el Zócalo y Templo Mayor.

La lección que estamos recibiendo de primera mano los mexicanos debe ser que CADA ACTO, POR MÍNIMO QUE ÉSTE SEA, CONTRA EL ORDEN CÓSMICO DE LA NATURALEZA, TIENE SUS CONSECUENCIAS por insignificante que éste sea, desde tirar basura, desperdiciar agua, contaminar el aire, tumbar un árbol, usar papel de más, matar fauna, utilizar excesivamente los pesticidas y fertilizantes, seguir usando plásticos indiscriminadamente, ETC, ETC, ETC, tendrá sus consecuencias ecológicas.

Hoy lo están pagando los habitantes de CHALCO con más de un mes viviendo entre AGUAS FECALES, pero nosotros mismos y nuestros descendientes pagaremos o pagarán las consecuencias de cada uno de nuestros ACTOS PERSONALES DE NEGLIGENCIA ECOLÓGICA ACTUAL. Tarde o temprano nos alcanzará el destino y alguien debe pagar las facturas ecológicas pendientes.

En lo personal, seguro que tenemos un aspecto de los mencionados para mejorar nuestro COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO, sólo examinemos nosotros mismo nuestros excesos y corrijamos en lo posible. Nosotros hagámoslo en lo personal, no esperemos que el gobierno lo haga, ellos jamás lo harán, ya que es un sistema pésimamente diseñado por nuestros diputados y senadores en el que los operadores, aunque quieran hacer las cosas bien, están atados de manos por la propia ley en la mayoría de los casos.