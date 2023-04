Consumatum est

Pese a la amenaza de lluvia, se realizaron los actos más representativos de la semana santa en San Luis Potosí: la Procesión del Silencio, la Pasión viviente de San Juan de Guadalupe y la quema de judas. Cada celebración con su cuota de desinformaciones, cada cual con sus “detalles”. Sea por Dios. El resultado (económico, de público) de cada uno seguramente seguirá dando de qué hablar, porque el demérito o la magnificación de las noticias ha llegado a un punto de ver mesías o demonios a conveniencia.

Por eso, como dicen que decía Tomás de Aquino, hominem unius libri timeo (“temo al hombre de un solo libro”). Más vale ver diferentes versiones, contrastar medios, conocer su línea y su publicidad. Saber si un periodista investiga o transcribe boletines. Mejor ser como el otro Tomás, el que dudaba.

La fe es para lo religioso, no para lo social o lo político.

Un caso claro es el de los 23 “turistas” secuestrados en Matehuala, que hasta ayer seguía dando de qué hablar. Las versiones de las autoridades de Guanajuato y San Luis Potosí fueron contradictorias desde el principio, y ahora ambas se disputan el “éxito” de dos detenidos, una casa de seguridad intervenida y unos 120 migrantes rescatados de los traficantes. Las implicaciones de una gran ruta para la trata de personas ocupó la mayoría de los diarios “nacionales” (nueve, según la colega Ruth Salazar). Aunque se niegue, hay caminos y territorios no aptos para el tránsito libre y seguro, no solo hacia el norte: se sabe que hay partes de la Huasteca a las que no se debe viajar si ya está anocheciendo. En Milenio se dice que hay tres organizaciones criminales disputándose el estado.

Rito contra espectáculo... Apoyar las tradiciones, nuestro patrimonio “intangible”, sí; apoyar el turismo y la generación de recursos también, pero ¿cómo y en qué medida? Las prioridades de quienes manejan ciertos dineros a veces resultan incomprensibles.

En la representación del barrio de San Juan de Guadalupe (fotos en mi blog) nada mostraba algún apoyo extraordinario en escenografía, vestimenta y calzados. Acaso unas playeras que traían los organizadores, con el logo de gobierno y la leyenda alusiva al 62 aniversario de la compañía teatral que ha sobrevivido a base de entusiasmo y comunalidad.

Para despedirme esta semana, en domingo de resurrección, comparto fragmentos de dos poemas. De “Amor es” de la cubana Dulce María Loynaz:

Amor es amar desde la raíz negra.

Amor es perdonar;

y lo que es más que perdonar,

es comprender...

Amor es apretarse a la cruz,

y clavarse a la cruz,

y morir y resucitar...

Y de “Pienso en la santidad de los lugares” de Cintio Vitier:

Pienso en las costumbres de las cosas, criaturas

de este mundo pequeño, interminable,

que no acabamos nunca de palpar, a tientas

bajo el sol deslumbrante o la callada luna,

desconocidas lámparas de lo desconocido

con nuestras huellas dactilares: jarras,

libros, esquinas, nubarrones, árboles,

el mar, el sillón, el espejo, la noche,

todo lo que llamamos la vida sin saber

qué significa siquiera la palabra

que no es una palabra sino música

oída sólo en sueños, o un instante

de ese llamado amor que nos sorprende y cae,

roto en risa entre las piedras.

Hay quienes “quieren repicar y andar en la procesión” y pues no se puede.

Posdata: siguen abiertas las inscripciones al nuevo ciclo del taller literario en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que arranca el 22 de abril. Son 12 sábados, de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. También seguimos los lunes en la Casa del Poeta Ramón López Velarde.