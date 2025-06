Contaminación ambiental, ¿producto de contaminación mental nuestra? Segunda parte

Hoy tocaremos ejemplos de CONTAMINACIÓN MENTAL actuales, es decir que estamos viviendo en días pasados cercanos o bien en este preciso momento. Para el 21 de diciembre de 2012 los medios promovieron que en esa fecha, según la CUENTA LARGA DE LOS MAYAS, se terminaba el mundo y la historia nos la dijeron a medias. La realidad es que en los escritos mayas se habla del fin de la 4ta. era maya y el inicio de la 5ta., con un cambio positivo para la humanidad en esta nueva era. En cuanto al clima, es una de las CONTAMINACIONES MENTALES favoritas de los medios, ya que nos muestran LOS DESTROZOS DE LOS HURACANES en las superpobladas ciudades que hemos formado por nuestra EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA, pues ya somos más de 8,000 millones de Homo Sapiens, y nunca se nos muestra que en el resto de la superficie terrestre afectada, es decir en las zonas rurales menos pobladas y en los CAMPOS DE CULTIVO Y ZONAS GANADERAS de donde todos comemos, es cuando florece la vida con las lluvias provocadas por los propios huracanes. Incluso los medios ya nos enseñaron a llamarlo MAL TIEMPO, lo cual es una auténtica aberración. El día de hoy lo estamos viviendo, me encuentro en una zona rural donde las lluvias de estos últimos 3 días dejan un paisaje y un ambiente perfectos y en todos los medios de comunicación el día de hoy sólo vimos inundaciones en la ciudad de San Luis Potosí, ni un solo reporte de los otros millones de hectáreas beneficiadas, sólo escuchamos de los pocos miles de hectáreas de la ciudad, con la CONTAMINACIÓN MENTAL respectiva.

Nos manipulan también con campañas completas donde se inventan o exageran problemas menores o bien que ni siquiera existen, y podríamos dar cientos de ejemplos, pero sólo mencionaremos algunos: POLARIZACIONES POLÍTICAS, o sea eres de derecha o de izquierda, eres de AMLO o FIFÍ, eres negro o eres blanco, cuando siempre existe el gris.

Otro es el ABORTO, nos hacen creer que legislando se acabará el aborto cuando con polémica o sin polémica la mujer decidirá qué hacer. LOS MUSULMANES SON MALOS, si tienes apellido árabe o apariencia árabe en el primer mundo te revisan más en los aeropuertos que a los demás aunque seas mexicano. IGUALDAD DE GÉNERO, es incomprensible ya que hombres y mujeres nunca seremos iguales.

La FELICIDAD, se nos ha manipulado relacionándola con tu chequera, con tus pertenencias materiales, con tu apariencia física, etc., dejando de lado tu familia, tu salud, tu paz personal, etc. Tal vez esta confusión creada por los medios es la que más empieza a hacer notar esa relación perversa entre CONTAMINACIÓN MENTAL Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ya que nos fuerza a VIVIR COMO GRANDES CONSUMIDORES de los recursos del planeta, ya que tienes que tener como los artistas manipulados que nos muestran muchísima ropa, zapatos, tenis, carros enormes, comer platillos exóticos, el último modelo de celular, muchos pares de lentes, relojes que nunca usas, jardines verdes en zonas desérticas, botellitas de agua en lugar de vasos y jarras, bebidas energéticas, regalos costosos, comprar en súper y nunca en mercados, Coca y Pepsi en lugar de aguas frescas, plásticos al por mayor, pollos a la leña, más un gran ETC., que cada uno de nosotros conoce y vive y fomenta en mayor o menor grado de CONSUMISMO.

Si nos concientizamos de lo aquí expuesto en primer lugar nos será más fácil empezar a DESINTOXICARNOS de esa CONTAMINACIÓN MENTAL, y podríamos empezar a cambiar nuestras formas de consumo y bajaríamos nuestra presión hacia el MEDIO AMBIENTE y el planeta en general, y en automático DISMINUIRÍA NUESTRA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. Como vemos, sí existe la CONTAMINACIÓN MENTAL como una o tal vez la más importante causa de la CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, como lo hacen notar ya varios pensadores modernos, y con lo que estamos totalmente de acuerdo en esta columna.

¿Qué hacer en lo personal? Veamos nosotros mismos qué excesos de los aquí mencionados nos quedan y empecemos a controlarlos o suprimirlos sin afectar de más nuestro estilo de vida. Seamos conscientes de la MANIPULACIÓN DE QUE SOMOS OBJETO por los medios de comunicación, y que es a todos niveles socio-económicos y que estamos realmente en una EMERGENCIA AMBIENTAL que se refleja en el CAMBIO CLIMÁTICO que nos afecta a todos sin distinción. Y lo principal, que nuestros descendientes -además de nosotros- son los que PAGARÁN MÁS CARA ESTA FACTURA.