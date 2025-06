El Storytelling no solo impacta, también vende (Parte II)

Como lo estaba comentando en el artículo de la semana pasada con relación a platicar sobre la importancia de poder estudiar la carrera de mercadotecnia, utilicé la técnica del “Storytelling”, pues a través de anécdotas, o comentarios referentes a lo que una persona esta viviendo en particular, hace que los consumidores se sientan parte de esta historia y puedan ponerse en los zapatos de quien está al frente de esta historia.

El impacto que tiene una historia contada como elemento de marketing para captar la atención de los posibles clientes, es 10 veces más poderosa que cualquier mensaje publicitario en donde no haya un “Storytelling” de por medio.

Claro que también es muy importante hacer que las historias sean entretenidas y atractivas hacia las personas que están escuchando o se les quiere llamar la atención.

A lo que quiero llegar, “le dije”, es que toda la plática que hemos tenido hasta el momento está fundamentada en marketing y te lo explico con más detalle…

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: El que tu estés contenta con la marca cada que vienes, tiene una razón de ser, pues esta empresa se preocupa por cuidar a sus clientes y los hace sentir como en casa o puede ser que hasta mejor que en casa, pues te saludan, se llevan bien contigo y te hablan de tú, te hacen sentir reconocido, te ofrecen un lugar agradable en donde puedas pasar tiempo ya sea para ti o en compañía, acceso a Internet, se siente un ambiente de confianza y una atmósfera agradable y cuando eres un cliente muy continuo casi, casi ya saben que vas a ordenar.

VARIEDAD DE PRODUCTOS: Tienen una gran variedad de productos para consumir ahí o para llevar, tanto en sabores, presentaciones, medidas y desde luego que también ponen a tú disposición una gran variedad de productos físicos como tazas, tarjetas de regalo, termos, etc. Aunque sea un lugar pequeño, te hacen sentir que tienes muchas opciones y las colocan de forma atractiva para que sientas la necesidad de comprarlas.

PUNTOS DE VENTA: El que puedas recorrer la ciudad o pasear por otras ciudades y encontrar los puntos de venta (sucursales) prácticamente con la misma decoración, sentimiento de calor humano, así como la homogeneidad en los estándares de servicio, te proyectan confianza y seguridad de que será bien recibido sin importar la sucursal de la que se trate. Además, he podido platicar con fanáticos de “Starbucks” y en ocasiones tienen hasta metas de poder conocer muchos de sus locales e incluso notar las diferencias que existen entre unos y otros.

¿Qué me dices de su App? Arrancó como una etapa de prueba basada en resultados de estudios de mercado en donde querían obtener mayor fidelidad del cliente para que adquirieran tarjetas de regalo. Hoy en día esos fondos representan una cifra mayor a los $3,000 millones de dólares. Precargados en su sistema para consumos futuros de parte de los clientes. Tienen dinero para hacer planes de expansión en muchas ocasiones sin necesidad de solicitar créditos.

BRANDING: El poder de la marca “Vale oro”. La forma en como la marca ha posicionado su nombre en la mente de los consumidores respalda la confianza que proyecta hacia ellos y también hacia quienes no necesariamente son sus clientes no por nada actualmente se estima que su valor de marca supere los $69,000 Millones de dólares. Hace un par de años se suscitó una gran polémica debido a la provocación que hicieron los coleccionistas de termos, ya que hubo algunos en particular que se vendieron muy rápido y se volvieron muy aspiracionales, tanto que dentro del mercado de coleccionistas llegaron a cotizarse en la reventa en más de $8,000.00 por un termo. Y todo por el respaldo de la marca.

PRECIO: Factor que llama la atención es que los precios ofrecidos en esta cadena son entre un 10% y 40% superiores a los que puedes encontrar en otras empresas que ofrezcan productos similares, así que ¿Porqué la gente los paga? Precisamente por todos los elementos que hemos comentado y el cliente se auto justifica que es un precio justo.

Mercadotecnia, una de las carreras más completas en el mundo de los negocios, con la versatilidad de adaptarse cualquier campo profesional.

¡Recomiéndala, es una buena opción!