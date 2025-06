De artificio

Los buenos libros son eternos, además de que se aprecian como grandes regalos que recibimos o nos hacemos a nosotros mismos. Estas semanas he empezado la lectura de - Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA, de Yuval Noah Harari, Debate, 2024. - Pepe Mujica. Yo vengo del Sur. El legado de una vida política: recopilación de sus discursos, siglo XXI editores, 2025. - Camino de libertad. La economía y la buena sociedad, de Joseph E. Stiglitz, Taurus, 2025. Veamos.

En la presentación de Nexus, se destacan cinco claves a las que les complemento aquí algunas palabras después de una diagonal:

Las historias nos unieron / Y nos enfrentaron.

Los libros difundieron nuestras ideas y nuestras mitologías / Nuestras verdades y nuestras mentiras. Nuestros saberes y la falta de ellos.

Internet prometió conocimiento infinito / Facilitó el acceso al conocimiento y a la desinformación sin suficiente criterio.

El algoritmo descubrió nuestros secretos. Y luego nos enfrentó unos contra otros / Nos exhibe y manipula.

¿Qué hará la Inteligencia Artificial? / Aún no lo sabemos… y aterra pensarlo.

En esta provocativa obra, entre tantos puntos más allá de la IA el brillante Harari dice: “El populismo ofrece a los autoritarios una base ideológica para volverse dictadores mientras pretenden que son demócratas”. Ya comentaremos sobre varias de estas reflexiones en otra ocasión.

* EL LIBRO SOBRE MUJICA nos ofrece ideas significativas del memorable presidente uruguayo de 2010 a 2015, que acaba de morir unos días antes de cumplir los 90 años. Al igual que Mandela fue un hombre al que le podrían sobrar razones para estar resentido, pero ambos salieron fortalecidos de un pasado que incluyó muchos años de prisión, y más adelante alcanzaron el mayor rango político en su país. Sus liderazgos fueron sensatos, constructivos e inspiradores, con una gran autoridad moral luego de terminar sus períodos presidenciales.

Mujica fue un verdadero izquierdista y humanista, al tiempo que entendía la economía, la técnica y el mundo, no como tantos pretenciosos farsantes en México o Venezuela. Sin ínfulas de nada, cubría temas de educación, inversión privada, medio ambiente o economía internacional. Era un sabio congruente y muy sencillo que reconocía que quienes buscan la justicia social, confunden a veces los sueños con la realidad y caen en infantilismos al querer distribuir lo que todavía no existe. A su vez, quizá fuera exagerada su austeridad, pero era genuina y decía “No soy pobre, sino sobrio: he aprendido a vivir con lo necesario…”. Y entre diversas justificaciones para serlo, nos recuerda que Séneca dijo “Pobres son los que necesitan mucho”.

* CAMINO DE LIBERTAD, DE Stiglitz, Premio Nobel de Economía (2001), ha sido reseñado como “Un sólido alegato a favor de un capitalismo progresista basado en la cooperación para el bien común”. En sus tres partes (ser libre: principios básicos; la creación de una buena sociedad; qué tipo de economía promueve una mejor sociedad) el eje del texto viene a ser la libertad: un concepto complejo que ha sido simplificado en exceso por los derechistas al apropiarse de la retórica de la libertad y reclamarla como propia (similar a lo de la bandera y el patriotismo, en Estados Unidos). Pero al radicalizarla en beneficio de las empresas, los bancos y los mercados, tiende a resultados opuestos que reducen las libertades de la mayoría de los ciudadanos. Esto se vuelve aún más negativo al confundirse y mezclarse con la política.

Infiero, oigan, que debe consolidarse una perspectiva de economía progresista sin un extremo que llaman “neoliberalismo”, aunque igual se requieren márgenes para las libertades y la democracia sin los excesos de un torpe autoritarismo estatista que es contraproducente, ni excesivas desigualdades en lo básico. Son también muy importantes la libertad de expresión, de educación, de elección de rutas económicas… Y el populismo ramplón nada tiene qué hacer frente a la economía liberal que predomina en el mundo, incluidos los flujos internacionales.

* PELIGROSAS IMBECILIDADES SON HOY… que como porra preparatoriana Sheinbaum amenace con movilizaciones en Estados Unidos; que esos manifestantes enarbolen banderas mexicanas en suelo estadounidense, lo que apoya el agresivo extremismo de Trump; incluso que un tonto y desubicado Andy exija que se dirijan a él como a su papá para sacar provecho de “su legado”.

