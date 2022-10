Como todos sabemos la contaminación tiene sus variantes; contaminación del agua, suelo, aire, o incluso radioactiva. ¿Pero qué es la contaminación plástica y cómo nos afecta?

Bueno para definir la C.P. tendremos que hablar primero de dónde viene, el plástico. Así que por lógica y coherencia podríamos definirlo como la contaminación o consecuencia del uso y producción desenfrenado y masivo de productos plásticos.

Como sabemos desde 1869 (es decir más de 150 años) el plástico empezó a convertirse en una industria, que como hemos visto, hoy en día el plástico se ha vuelto esencial no solo en los hogares, sino también escuelas u oficinas.

Lo que me lleva a preguntarme, ¿Cómo esta industria ha llegado a dañarnos? Bueno últimamente se ha hecho viral un nuevo factor con el cual no contábamos, o siquiera pensamos posible; Varias publicaciones han reportado el descubierto de microplásticos dentro de la leche materna, los científicos encargados de encontrar este hecho tan desgarrador afirman que se encontraron restos plásticos de entre 6 a 9 micras, es decir son porciones minúsculas, pero tomemos en cuenta que esto es de una sola toma, según la OMS un bebé debe consumir por mínimo dos años y medio este, ¿Cuáles serán la inimaginables consecuencias de esto para un niño?.

También se descubrieron restos en aquellas personas que utilizaron mascarillas/cubrebocas durante la época de COVID-19, llevando a los microplásticos a alojarse tanto tejido pulmonar, como en el torrente sanguíneo, lo que afirman podía terminar en “efectos tóxicos”.

Basándonos en lo dicho por National Geographic (“Los microplásticos están en la sal, la cerveza, las frutas y verduras frescas y el agua potable. Las partículas transportadas por el aire pueden dar la vuelta al globo en cuestión de días y caer del cielo como una lluvia.”) podemos decir que ya no hay escapatoria de los plásticos, se encuentran ya en todas partes desde el Monte Everest hasta la Fosa de las Marianas esto afirmado por el científico marino, de la Universidad de Plymouth, Richard Thompson.

Según la WWF se confirma que el ser humano consume alrededor de 5 gramos de microplásticos a la semana, no es mucho al parecer, pero qué pasa si te digo al mes son 21, y al año 250, lo que nos deja en claro por ejemplo que mi hija de 17 años ha consumido alrededor de 4,250 grms/ 4.25 kg de plástico, y aún no se encuentra ni el primer tercio de su vida. Según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el ser humano ha producido desde el 2000 al 2019 un aproximado de 460 millones de toneladas de plástico, pero según la IBERDROLA en el 2020 se produjo un total de 500 millones de toneladas, y un aproximado del 30% yace en los océanos, ríos y mares de nuestro planeta. Además de que los plásticos representan actualmente un 3.4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Lo que nos lleva a pensar y confirmar que ya no hay que buscar mares o lagos para encontrar nuestros errores pasados, sino que literalmente hay que verse a uno mismo para encontrarlos. Las consecuencias de tan grandes cantidades en nuestro cuerpo pueden llevarnos a secuelas a largo plazo como: obstrucción arterial, alergias, asma, enfermedad obstructiva pulmonar crónica e incluso cáncer.

Según la OMS millones de personas han muerto a consecuencia del consumo de microplásticos, ¿Cuántas personas más morirán a consecuencia de la contaminación?, ¿Cuántas nuevas enfermedades se desarrollarán a consecuencia de esto?, ¿Cuáles serán otros daños colaterales que aún no sabemos?, y lo más importante, ¿Cómo poder vivir en paz sabiendo todo esto?

Ahora sabemos las consecuencias de la contaminación plástica, pero ¿qué podemos hacer para reducir sus efectos dentro de las circunstancias en las que nos encontramos?, bueno algunas acciones básicas son el reducir al mínimo el plástico dentro de nuestro estilo de vida, como ejemplo no utilizar bolsas de plástico, popotes, botellas, toppers, etc…, como también podemos reducir de gran manera el porcentaje de plástico que consumimos si reducimos o dejamos de comprar productos empaquetados innecesariamente, como por ejemplo cereales, harinas, frutas, etc… El cambio eres tú.

Delírium trémens.- Parece que el Congreso y el Gobierno Estatal acordaron que NO acudiera el peor secretario de la administración: el titular de SEGAM. Entendible, NO hay nada que informar en materia ambiental, solo jardinería y no lo quieren exponer porque simplemente no concibe el tema ecológico.

@luisglozano