Costa Rica, ejemplo a seguir

Uno de nuestros graves defectos como mexicanos es pensar que por ser la 2ª economía de LATINOAMÉRICA -después de Brasil- y ser parte del TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA, que es el más grande del mundo, y de ser el principal socio comercial de EU, la economía más grande del mundo, y estar destinados -si HICIÉRAMOS BIEN LAS COSAS- a ser la 6ª economía del mundo en la segunda mitad del siglo XXI, nos permite pensar que somos ejemplo a seguir por CENTROAMÉRICA y resto de HISPANOAMÉRICA. Pues no es así, un país hermoso y pujante como el de nuestros hermanos de COSTA RICA una vez más nos pone el ejemplo de cómo hacer las cosas, y la historia empieza con el clásico enfrentamiento entre ECONOMÍA VS ECOLOGÍA, que se lleva a cabo en ese país entre los años de 1940 y 1987 en que COSTA RICA vivió un BOOM ECONÓMICO pero a un precio altísimo, que fue la devastación ecológica de los bosques y selvas del país, ya que mientras su economía creció de 164 millones de dólares en 1950 a 4 mil 533 millones de dólares en 1987, al mismo tiempo que sus bosques y selvas decrecieron del 75% de la superficie nacional a solo el 21% de la superficie en el mismo periodo de tiempo, o sea que tuvieron 30 años para destruir su país y crecer económicamente.

Sin embargo, con un sentimiento de patriotismo que nosotros mexicanos creemos tener y no tenemos, tomaron duras decisiones a principios de los 90s y que los llevaron a tener una NUEVA LEY NACIONAL FORESTAL en el año de 1996, que imponía severas sanciones a la TALA ILEGAL, muy contrario a lo que nuestros legisladores aprueban aquí y que las autoridades no tienen ni presupuesto ni convicción de realizar por la excesiva CORRUPCIÓN de nuestro país, que nos coloca en los primeros lugares de corrupción del planeta desde hace muchos años, que incluyen a PRI, PAN y ahora a MORENA, son iguales.

Pues gracias a esta ley, COSTA RICA pasó de 21% de cobertura forestal a 60% en el año 2020. Para lograr lo anterior se implementó un esquema de PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES “PSA”, mismo que en México llevamos años tratando de implementar y nuestros diputados y senadores y “autoridades ambientales” no han querido hacerlo, y han inventado esquemas DEMAGÓGICOS como nuestro actual SEMBRANDO VIDAS, que no es más que un esquema de COMPRA DE VOTOS, cuyos resultados seguimos sin saber. Yo en lo personal no conozco un solo árbol producto de este esquema, y en los sexenios anteriores del PRI y PAN sólo hemos visto devastación de nuestros bosques ante un silencio cómplice de FOX, CALDERÓN, PEÑA y los anteriores. Con este esquema de PSA, la economía de Costa Rica pasó de ser una ECONOMÍA EXTRACTIVA DE RECURSOS NATURALES como la nuestra actual, a una ECONOMÍA DE SOSTENIBILIDAD, como la que deberíamos de tener nosotros.

En COSTA RICA en ese mismo periodo se logró sincronizar ECOLOGÍA con ECONOMÍA, pasando su PIB de 4,533 millones en 1987 a 61,520 millones en el año 2020, es decir su PIB aumentó 13 veces y cubierto foresta 3 veces al mismo tiempo. Recordemos que MÉXICO ES 20 VECES MAYOR EN SUPERFICIE QUE COSTA RICA. Así de desperdiciados somos.

Por todo lo anterior, mientras nosotros construimos REFINERÍAS, TRENES MAYAS, etc., que destruyen cenotes y selvas, COSTA RICA se hizo acreedor del PREMIO EARTHSHOT 2021, con la firma de acuerdo con el BANCO MUNDIAL Y FONDO VERDE PARA EL CLIMA de la ONU, ya que logró una reducción de 27 millones de toneladas de CO2 por la replantación de bosques, selvas y manglares. Nuestros hermanos costarricenses tienen una meta real de ser un país neutro en emisiones de carbono para 2050 realmente. No como nuestras POLÍTICAS-FICCIÓN, como se manejan desde tiempos de SALINAS hasta nuestra actualidad con AMLO. Y ya están pensando en un sistema que sustituya al PSA a un sistema de pago por servicios ECOSISTÉMICOS (PSE), que va mucho más allá del primero, mientras nosotros no podemos implementarlos y estamos más preocupados por cambiar la constitución y seguir peleándonos en un ambiente polarizado desde las altas estructuras de nuestro país y desde nosotros mismos con la desigualdad social que nosotros mismos provocamos desde hace muchos sexenios, regímenes y revoluciones atrás.

Hoy más que nunca aplica: “CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU PAÍS HERMANO CORTAR, PON LAS TUYAS A REMOJAR”.