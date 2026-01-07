Culpa de Calderón

"Entonces gobernaba

un espurio, Calderón,

y ahora no, es distinto".

Claudia Sheinbaum, 4.11.2025

Hace 14 años terminó el gobierno de Felipe Calderón, pero la presidenta Sheinbaum, como su predecesor López Obrador, lo siguen culpando de todos los problemas del país. Ayer en el mañanera la mandataria afirmó que Calderón "hizo de su función principal la guerra contra el narco y puso al frente de esa guerra a un narcotraficante, a un aliado de un grupo delictivo", Genaro García Luna. "Eso no se puede olvidar, porque no podemos permitir que ocurra otra vez".

Sheinbaum defendió, en cambio, al dictador venezolano, Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. Dijo que no está de acuerdo que alguien se lleve por la fuerza a un presidente, "incluso si fuera culpable". Se quejó también de "toda la propaganda que ha habido en contra de Venezuela".

La presidenta sigue al pie de la letra los principios de propaganda de Joseph Goebbels, quien aconsejaba repetir siempre las mismas ideas, criticar continuamente a los oponentes y escoger a un enemigo en especial para vilipendiarlo.

Yo siempre he rechazado la "guerra contra las drogas": la de Nixon, la de Calderón, la de cualquier político. Es una guerra infructuosa porque cada triunfo sube los precios y genera incentivos para el comercio ilegal. López Obrador mintió al decir que le había puesto fin. Tuvo una buena oportunidad, cuando en 2021 la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de la marihuana, pero nunca impulsó leyes para despenalizar esta u otras drogas. Tan no ha terminado la guerra que las autoridades dan a conocer constantemente información sobre decomisos de drogas, desmantelamientos de laboratorios y aprehensiones de narcotraficantes.

Yo sería el primero en aplaudir una decisión de la presidenta de detener la guerra contra las drogas y adoptar una política sensata de salud pública para enfrentar el problema del consumo. Pero no lo ha hecho, y hoy sería imposible ante la nueva guerra contra las drogas de Trump, quien ha redefinido el narcotráfico como terrorismo.

En esta guerra contra las drogas Sheinbaum ha realizado un mejor trabajo que sus predecesores. Ya no hay abrazos para los criminales. La cartera de seguridad se la dio a un policía de carrera, Omar García Harfuch, mientras que López Obrador tuvo como secretarios a personas sin experiencia en el tema. Aun así, las descalificaciones y amenazas de Trump, quien afirma que los cárteles gobiernan México, generan retos enormes para la presidenta.

Lo que no tiene sentido es culpar de todo a un expresidente que dejó el cargo hace más de una década. Calderón tuvo virtudes y defectos, como cualquiera, pero no es culpable de los errores de sus sucesores. Si López Obrador y la propia Sheinbaum no han podido revertir los supuestos males generados por Calderón en siete años de la 4T es que no saben gobernar.

Tengo dudas, como la presidenta, de las acusaciones por narcotráfico contra Maduro. Fue sin duda un dictador sanguinario y celebro que haya sido removido de la presidencia de Venezuela, aunque me preocupa que la estructura de la dictadura continúe. Veremos las pruebas de narcotráfico en el juicio de Nueva York, pero tengo las mismas inquietudes en el caso contra García Luna. A este se le condenó por una acumulación de declaraciones de testigos colaboradores, que se benefician de decir lo que piden los fiscales, y no por pruebas fehacientes. El escepticismo de la presidenta ante las acusaciones contra Maduro, sin embargo, desaparece frente a las que se presentaron contra García Luna. La razón es que su propaganda está enfocada en culpar a Calderón de todos los males de México.

Conmoción

La venezolana Delcy Rodríguez ya mostró que es una dictadora de vocación. Su primer acto de gobierno ha sido decretar un "estado de conmoción exterior" que le permite perseguir a disidentes y periodistas.

