Cultura del agua

San Luis Potosí se ha convertido en un lugar seco, propenso a sequías, y más con el mal uso y cuidado que la comunidad puedan llegar a darle; hoy en día nuestro estado está próximo a sufrir una temporada alargada de sequías.

Siendo poéticos y dramaturgos, Leonardo Da Vinci definió el agua como “la fuerza motriz de toda la naturaleza”, o más hermoso aún, Jacques Cousteau decía que “olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”, es la fuente de todo y de todos; más con el paso de los años, con la evolución del humano y sus acciones, hemos olvidado aquello que es la fuente de la razón de nuestra existencia.

El pasado 22 de marzo se celebró el día mundial del agua, y a través de esto se decidió recordarles la importancia de la misma, ya que muchos la han olvidado. Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 45 millones de metros cúbicos de agua se desperdician directamente en las redes de distribución de las mismas, y esto específicamente en países de primer mundo, ¿Cuánta agua se desperdiciará en países como el nuestro, considerado un país tercermundista?

El mal uso de este componente lo podemos encontrar a diario, no solo en acciones sencillas como el tomar un baño, o regar las plantas, sino que también, por ejemplo, cuando las pipas que llevan agua, están hasta el tope, y durante su traslado mucha sale del contenedor, desperdiciando grandes cantidades.

Algunas acciones para cuidar el agua como el no tardarnos más de 5 minutos al bañarnos y poner una cubeta para poder recolectarla, o no dejar el agua correr mientras nos cepillamos los dientes, son acciones muy conocidas, más existen otras que no son tan conocidas y por lo mismo no son aplicadas.

Algunas recomendaciones de cómo cuidar el agua son: al momento de lavar (ya sea ropa, trastes, envases, etc.…) busca usar suplementos de limpieza orgánicos (ya que de esta manera podemos evitar contaminar el agua que se consume con químicos); verificar periódica y constantemente que no exista algún tipo de fuga de agua (ya que esta manera podemos evitar el desperdicio de la misma); sólo utilizar la lavadora cuando esté llena, al igual que la lavadora de trastes (al utilizarlo lo menos posible reducimos la cantidad de agua empleada); en los jardines tener plantas que necesitan un menor riesgo; evitar el uso de fertilizantes (ya que estos son químicos que contaminan el agua); lavar el auto solo una vez al mes; limitar el agua que se utiliza para trapeado de casa; lavar los trastes en una bandeja con agua y no bajo la llave (esto para evitar el mal gastarla); ajustar el nivel de uso de la lavadora.

Hay infinidad de formas de mejorar la forma en la que es consumida el agua dentro y fuera de casa, y es necesario crear hábitos en base a éstas para poder (en este momento preciso) sobrellevar la situación de sequía que viviremos en la zona metropolitana de SLP por culpa de la Presa del Realito.

Es importante no olvidar la importancia del agua, pero también todo lo que compone y crea, básicamente es parte de nosotros y está envuelta en todas aquellas cosas que vemos, tocamos y sentimos; el agua es el factor que hace a nuestro planeta único, diferente y espectacular; no dejemos que la ignorancia le quite la elegancia a la tierra.

Entonces ¿QUÉ ES LA CULTURA DEL AGUA? Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad tienen con respecto a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizara. Esta cultura lleva consigo el compromiso de valorar y preservar el recurso, utilizándolo con responsabilidad en todas las actividades, bajo un esquema de desarrollo sustentable, además de transmitirlo como parte de su interacción social.

Y, por último: no cuiden el agua sólo porque el día de hoy invité hacerlo, sino que recuerden cotidianamente su valor, su valioso e intrínseco valor.

Delírium trémens.- Es un ecocidio y una verdadera tragedia ambiental lo que el presidente López Obrador y la 4T están realizando para construir el Tramo 5 del Tren Maya. Son delincuentes ambientales.

@luisglozano