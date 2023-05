El presidente se ha burlado sistemáticamente de los derechos humanos y del reconocimiento que se da a quienes los promueven y defienden, pero ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en 2023?

En el Informe Mundial 2023 realizado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) y consultable en https://www.hrw.org/world-report/2023 encontramos datos muy interesantes, que desde luego será descalificados por la 4T.

Según cifras del Banco Mundial, en este año más de 600 millones de personas tendrán problemas para sustentar sus necesidades. Asimismo, la violencia, los conflictos geopolíticos y la falta de servicios básicos podrían incrementar los fenómenos de desplazamiento. Por estos motivos, los derechos humanos en 2023 continuarán con un panorama complicado porque con una gran crisis económica y las tensiones entre las naciones más poderosas, las comunidades más vulnerables seguirán en riesgo de ser marginadas y violentadas.

Tina Hassan, directora ejecutiva de HRW, destaca que la crisis de derechos humanos no es producto de la espontaneidad, sino que surge de la inestabilidad que hay en los propios gobiernos, los cuales no cumplen sus obligaciones para salvaguardar los derechos humanos y que los han intercambiado en tratados políticos, que agudizan los problemas.

Además, la lucha por los derechos de la mujer, la migración forzada, el impacto ambiental y la escasez alimentaria continúan siendo grandes temas para muchas naciones, en los que los Estados se han quedado cortos por resolver.

En el informe se analiza la situación de 100 países, y por ejemplo, entre los más ricos destaca que Estados Unidos tiene grandes desafíos en migración y racismo. Se cita el recrudecimiento de las leyes migratorias, con las que el país ha expulsado a miles de personas en la frontera con México. Dice que si bien posee grandes avances en DDHH, lo antes mencionado deja ver que aún debe sumar esfuerzos para avanzar. Esto sin contar su intervención tácita en conflictos bélicos o su industria armamentista que crece.

El último lugar fue la República Democrática del Congo, donde la intolerancia hacia opositores del gobierno, las facciones extremistas y los ataques contra la población en el este del país son algunas muestras de lo que enfrentan los habitantes día con día. A ello, se le agrega el fortalecimiento de grupos rebeldes y la hambruna. Indica que los desplazamientos forzados, que han afectado a casi siete millones de personas, el deterioro de las libertades de expresión y asociación por parte de la fuerza pública, ataques a civiles por los grupos de choque y la carencia de un sistema de justicia que afronte los crímenes genocidas presentes y pasados.

En el caso de México se destacan las graves consecuencias del fenómeno migratorio, la guerra contra el narcotráfico y la violencia de género; según lo expresado por la organización, en la actual administración, los índices de delitos violentos han alcanzado números nunca antes vistos. Y es que tan solo en este sexenio se han cometido más de 100 mil asesinatos dolosos.

Pero no es todo, la impunidad sigue aquejando a la sociedad mexicana, pues la mayoría de los asesinatos no se investiga, lo mismo pasa cuando se habla de personas desaparecidas que desde 2006 se han reportado 105 mil. A ello se le une la coacción del sistema de justicia y las presiones que se gestan dentro de los poderes.

Otro punto muy importante es la situación del fenómeno migratario, tan solo en la frontera norte se tiene registro de 2.4 millones de personas migrantes, quienes sufren de discriminación, tortura y desaparición forzada. A lo anterior podemos sumar la violencia que sufren las mujeres.

Un negro panorama para los derechos humanos en México.

