Delitos a la baja, un espejismo

"A la sombra de la ignorancia,

trabaja el crimen".

Simón Bolivar.

Tan solo en año y medio el gobierno federal, dice y asegura que los delitos han ido a la baja como si de una resbaladilla se tratara, rápido y en caída libre. Menos delitos versus más dudas o un mar de dudas.

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Es una caída abismal un tanto enigmática por su dimensión (no solo el homicidio a la baja, sino todos los delitos), y por la velocidad del descenso del porcentaje de delitos, en tan solo un año y medio, a pesar de ser el inicio de un sexenio, que la historia nos ha mostrado que nunca es así el comportamiento delincuencial positivo, por el contrario.

Mire estimado lector, es un rango de tiempo muy corto para que en todos los delitos concurra una disminución significativa. Sería un sin parangón, a nivel mundial el éxito de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Por ejemplo: La política de tolerancia cero ZTP, en los años 90´aplicada exclusivamente en el estado de Nueva York, no a nivel nacional, era una estrategia que buscaba reducir los delitos menores y los delitos más graves o de impacto social a través de un mantenimiento implacable del orden, anti-corruptible y una agresiva aplicación de la ley sin distinción. Pues bien, allá se tardaron dos años en pobremente ver resultados más o menos satisfactorios en la incidencia delictiva a la baja.

Acá en nuestro país, ¿Por qué tendría que ser diferente? Si son los mismos gobernadores, los mismos alcaldes, los mismos carteles criminales, las mismas instituciones de policía colapsadas, las fuerzas armadas infiltradas, las fiscalías inoperantes, las cárceles en autogobierno, etc. ¿Los mismos actores y mejores resultados? No encuentro la lógica.

Al menos que estén ocurriendo cierta suposiciones macros que podrían explicar el descenso de la criminalidad.

"Un método de la estrategia de la violencia y el control territorial", cuando los grupos criminales se asientan en un territorio y lo controlan, permutan su lógica criminal por extorsiones, desapariciones, huachicol y un control social férreo.

"Un desarrollo estructural de largo plazo desde la base social", que modifique la próxima generación de individuos mediante la educación y la cultura, reducción de la anomia, la carencia de normas sociales y de su degradación (tema nada posible).

"Un equilibrio criminal", acuerdos, pactos, entre diversas facciones de grupos criminales, que les permite continuar con su vida delictiva económicamente y a la vez -estabiliza- la violencia por un tiempo.

TAPANCO: Y una última hipótesis que permita dilucidar la baja en la incidencia delictiva: "Una acción del estado con una política criminal de grandes miras", eficaz, moderna, con depuraciones precisas de las instituciones de seguridad a nivel municipal, estatal, justicia y sistema penitenciario, de la mano de una altísima coordinación con todos los estados sin distinción de color y municipios, con gobernadores, alcaldes coludidos con el crimen, detenidos y procesados.

O en su defecto, se debe la disminución delictiva a que estamos ante factores coyunturales o temporales, fenómenos de presión de política exterior, con un evento especifico: Donald Trump.

Usted, ¿Cuál cree?

X @franciscosoni