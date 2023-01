En esta ocasión estudiaremos el concepto llamado Densidad de población, que se define sencillamente como el COCIENTE DE DIVIDIR EL NÚMERO DE HABITANTES DE UN PAÍS ENTRE SU SUPERFICIE TERRESTRE y su resultado es en HABITANTES POR KILÓMETRO CUADRADO, esto es sin contar con sus mares patrimoniales. Lo analizamos ya que desde esta columna siempre hemos sostenido que la base de nuestro DESASTRE ECOLÓGICO es la EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA iniciada al mismo tiempo que la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL en el año 1850 y que está tocando su pico estadísticamente en principios de este siglo.

Para ubicarnos analizaremos las DENSIDADES DE POBLACIÓN de diferentes países en la actualidad, empezando por los de menor densidad y terminando con los de mayor densidad, que no necesariamente son los que tienen mayor número de habitantes. El país menos DENSAMENTE POBLADO de nuestro planeta es GROENLANDIA con 0.14 habs/km2 seguido de ISLAS MALDIVAS con 0.31 habs/km2, SAHARA OCCIDENTAL y MONGOLIA con 2.31 habs/km2, AUSTRALIA 3.44 habs/km2, CANADÁ 4.27 habs/km2, RUSIA 8.82 habs/km2, BOLIVIA 11.44 habs/km2, ARGENTINA 16.40 habs/km2, BELICE 18.01 habs/km2, URUGUAY 19.76 habs/km2, BRASIL 25.89 habs/km2, CHILE y PERÚ 26.50 habs/km2, VENEZUELA 31.47 habs/km2, ESTADOS UNIDOS 37.17 habs/km2, COLOMBIA 46.35 habs/km2, SUDÁFRICA 49.50 habs/km2, NICARAGUA 58.55 habs/km2, PANAMÁ 60.24 habs/km2, MÉXICO 65.56 habs/km2, ECUADOR 73.24 habs/km2, MARRUECOS 84.79 habs/km2, ESPAÑA 95.59 habs/km2, HONDURAS 97.39 habs/km2, COSTA RICA 102.08 habs/km2, CUBA 104.86 habs/km2, PORTUGAL 11.51 habs/km2, FRANCIA 117.45 habs/km2, POLONIA 133.99 habs/km2, INDONESIA 145.50 habs/km2, CHINA 148.51 habs/km2, GUATEMALA 168.83 habs/km2, SUIZA 220.00 habs/km2, ALEMANIA 238.57 habs/km2, NIGERIA 245.73 habs/km2, INGLATERRA 279.53 habs/km2, EL SALVADOR 307.19 habs/km2, JAPÓN 327.19 habs/km2, INDIA 429.50 habs/km2, LÍBANO 523.86 habs/km2, PALESTINA 892.23 habs/km2, VATICANO 1176.14 habs/km2, BANGLADESH 1328.68 habs/km2, HONG KONG 6976.65 habs/km2, SINGAPUR 8,806.33 habs/km2y por último el país más densamente poblado del mundo es MÓNACO con 24,360.74 habs/ km2.

Basados en los datos anteriores, el país menos densamente poblado, que es GROENLANDIA, debería de ser el que menos presión ejerce sobre el planeta, pero es de los países que más sufre la AGRESIÓN AMBIENTAL QUE OCASIONAMOS TODOS LOS HOMO SAPIENS por la fragilidad de su territorio cubierto de hielo la mayor parte del año que, con el cambio climático, se está viendo seriamente afectado. Es decir, es un país que demuestra claramente que la contaminación de cualquier tipo no tiene fronteras y todos estamos en el mismo problema. MÉXICO tiene una densidad de población baja dentro de la tabla, aunque se espera que en el pico demográfico pasemos de 150 millones de habitantes para después lentamente empezar a descender nuestra población. CHINA el país con más habitantes del mundo, tiene una densidad media por su enorme extensión territorial, pero su supereconomía lo convierte en el segundo contaminador más grande del planeta sólo después de EU e INDIA, que está a punto de superar a China en número de habitantes y con una densidad alta, tres veces mayor que China y las escenas casi apocalípticas de sus grandes mega ciudades llenas de pobreza y poca riqueza son un indicador total de la superpoblación y sus efectos, miles de personas mueren de hambre en sus calles pero ante la falta de educación nacen millones todos los años. ALEMANIA, el motor de Europa, está cuatro veces más densamente poblado que México, aunque su población -debido a su alto grado de educación y su economía- no tiene los problemas que podría tener por su alta densidad, pero tiene un alto grado de inmigración que lo influirá negativamente en un futuro muy cercano. LÍBANO, PALESTINA y BANGLADESH son altísimamente poblados por motivos políticos y de guerras con los problemas que ello conlleva. HONG-KONG, SINGAPUR Y MÓNACO son los países más densamente poblados del mundo, pero con sus economías no presentan los problemas de pobreza y presión local al medio ambiente de países densamente poblados y pobres. Pero seguramente exportan sus abusos ecológicos al resto del mundo. Por último, la DENSIDAD DE POBLACIÓN MUNDIAL con nuestros 8,000 millones de habitantes es 51.78 HABITANTES POR KM2 y todos influimos en los demás con nuestro comportamiento ecológico. RECORDEMOS que “TODOS SOMOS LOS DEMÁS DE LOS DEMÁS”.