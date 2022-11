Destino de sangre

Tres cuartas partes de los niños de 2 a 4 años en todo el mundo –alrededor de 300 millones– sufren actos de agresión psicológica y/o castigos físicos por parte de sus cuidadores en el hogar”.

Si hay algo que enerva la sangre, es la del homicidio de un niño. Esos cientos de miles de niños que el destino los marcó desde su nacimiento para nacer y vivir los primeros años de su infancia al lado de dos hienas como padres.

Por más evidencia científica y antropológica social que demuestra que la primera infancia es el periodo de especial sensibilidad a los factores de riesgo, los bebes y los niños mexicanos siguen siendo sensiblemente vulnerables, por parte del llamado primer círculo: papás, mamás cuidadores y miembros de la familia.

“Calcetitas rojas” y su primito “Carlos Antonio” desde que nacieron compartían el mismo destino de violencia y muerte. Ella primero y a los pocos años él. Nunca sintieron el amor y cariño dentro y fuera del hogar, desde pequeños expuestos diariamente a una violencia física y emocional, su desarrollo socio-emocional estaba aniquilado.

Ambos, compartían algo en común, madres desobligadas de sus sentimientos primarios de protección maternal y padrastros, el padre biológico ausente.

Calcetitas rojas no tenía acta de nacimiento, nunca fue registrada. Con tan solo cuatro años, una noche los despertó con su llanto, eso bastó para que sufriera una golpiza más, pero esta vez fue mortal, aparte de una violación. Fue tirado su cuerpecito en el Bordo de Xochiaca, envuelta en una cobija sucia y roída, únicamente llevaba sus calcetitas rojas. La Yadira su “madre” y el Pablo el padrastro, confesaron el atroz crimen y fueron sentenciados a ochenta y ocho años de prisión por feminicidio.

Su primo Carlos Antonio de apenas cinco años, iba a sufrir la misma suerte un tiempo después. Misma mecánica criminal ejercida por su “madre” y padrastro, lo tundieron a golpes hasta matarlo. Quisieron engañar a las autoridades de que había sido secuestrado por unos sujetos. Al final las investigaciones arrojaron que había sido enterrado en una habitación en obra negra. La Dulce Nimitzi su “madre” fue detenida y el Joel su padrastro, también, aunque apenas ingreso al penal de Nezahualcóyotl, apareció muerto suspendido de unos de los barrotes de su celda ¿Justicia de los criminales?

TAPANCO: La UNICEF enumera ciertas conductas criminales que tienen que soportar los bebes y los niños mexicanos: Malos tratos: la violencia física, sexual y psicológica/emocional y el trato negligente, principalmente en el hogar, en la escuela y centros de cuidado residencial. La negligencia o trato negligente: La imposibilidad de cumplir con las necesidades físicas y psicológicas de los niños para protegerlos del peligro o para obtener atención médica, registro de nacimiento u otros servicios, aunque se tengan los medios. La violencia sexual: Contacto sexual consumado o intento de contacto sexual no consensuales, actos de carácter sexual no consensuales que no impliquen contacto (como el voyerismo o el acoso sexual), actos de tráfico sexual. La violencia emocional o psicológica y ser testigos de la violencia: La restricción de los movimientos de un niño, la denigración, la ridiculización, las amenazas y la intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil. La disciplina violenta: El maltrato infantil, la agresión psicológica como el castigo físico. La violencia del compañero íntimo (o violencia doméstica): La violencia por parte de la pareja o expareja. Aunque los hombres también pueden ser víctimas, la violencia del compañero íntimo afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Habitualmente se produce contra las niñas en las uniones tempranas o en los matrimonios infantiles forzados.

