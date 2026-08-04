Deuda pública de América Latina

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La vida probará tu cuerpo, tu mente y tu alma. Pero la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en seguir adelante a pesar de él. Cada día que resistes, te haces más fuerte.

Cada batalla que soportas, te acerca

a la mejor versión de ti mismo. Resiste hoy, para dominar mañana.

La deuda pública en América Latina corresponde al conjunto de obligaciones financieras de los gobiernos con acreedores. Se suele medir como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para evaluar la capacidad de un país para pagarla. La deuda pública de esta región aumentó significativamente durante la pandemia del COVID-19 debido al mayor gasto público y la caída de la actividad económica. En los últimos años algunos países han logrado estabilizar o reducir su deuda, gracias a su recuperación económica, aunque la mayoría sigue enfrentando déficit fiscal persistente. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el principal desafío no es solo el nivel de deuda, sino también el aumento del costo de las tasas de interés y un bajo crecimiento económico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de los países que mayor deuda pública tienen en relación a su PIB, se encuentra Venezuela con un 240 %, Brasil con un 89 %, Argentina con un 85 %, Bolivia con un 80 %, El Salvador con un 77 %, Las Bahamas un 75 %, Colombia un 57 %, y México un 56 %. Guatemala, mantiene una relación Deuda-PIB del 27 %, Perú del 32 %, Paragüay del 42 %, y Chile del 43 %. Si la deuda pública crece en forma acelerada, o existen dudas sobre su soporte fiscal, aumenta el riesgo país y los inversionistas exigen mayores rendimientos para comprar bonos soberanos. Cuando el riesgo aumenta, los bonos emitidos por el gobierno pierden valor en el mercado, mientras sus tasas de interés suben. Los inversionistas pueden retirar recursos de economías riesgosas y dirigirlos hacia activos más seguros, como los bonos del Tesoro de EEUU o de la Unión Europea. La salida de capitales suele reducir la demanda de la moneda local y aumenta el costo de la deuda en moneda extranjera. Finalmente, tanto el gobierno como las empresas privadas enfrentan tasas de interés más altas para obtener crédito, lo que puede desacelerar la inversión y el crecimiento económico. Esto sucede cuando la deuda pública llega a los límites del riego.

La deuda pública promedio de América Latina y el Caribe se ubica en un 52.3 % del PIB regional (CEPAL). Los elevados niveles de endeudamiento y su pago de intereses, restringen el presupuesto para inversión social y desarrollo (escuelas, hospitales, carreteras, etc.). Los principales retos son: Contener el crecimiento de la deuda sin frenar la inversión pública. Incrementar la recaudación tributaria de forma eficiente. Reducir los déficits fiscales. Mantener la confianza de los mercados para evitar un aumento en el costo del financiamiento.

La deuda pública es de los principales desafíos económicos de América Latina. El endeudamiento es una herramienta útil para financiar el desarrollo, la infraestructura y los programas sociales, el crecimiento de esta deuda o su manejo inadecuado puede afectar la estabilidad económica, aumentar el costo del financiamiento y reducir la confianza de los inversionistas. Mantener una deuda pública en niveles sostenibles permitirá a los países enfrentar futuras crisis, impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población sin comprometer la estabilidad financiera de las próximas generaciones.

P.D. UNA VEZ EN LA ADVERSIDAD,

YA NO QUEDA ESPACIO PARA LA PRUDENCIA, SÓLO PARA LA ACCIÓN.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! AGOSTO DEL 2026.