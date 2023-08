2 agosto: Nos terminamos entre todos los recursos del planeta para este año 2023

El miércoles de esta semana “LOGRAMOS” entre todos -los más de 8,000 millones de habitantes- llevar a la Tierra al llamado DÍA DE LA SOBRECAPACIDAD, que no es más que la fecha a partir de la cual nuestro planeta en su conjunto NO ES CAPAZ DE REGENERAR LO QUE CONSUMIMOS durante el año y de aquí en adelante se acumulará a nuestro DÉFICIT ECOLÓGICO, que tarde o temprano tendrá que ser pagado por nosotros y especialmente por nuestros hijos, nietos y demás descendientes. Esta medición la realiza GLOBAL FOOTSRINT NETWORK desde hace 20 años, cuando se estableció que el DÍA DE LA SOBRECAPACIDAD de ese año fue el 12 DE SEPTIEMBRE, es decir 40 días después que nuestra fecha actual, lo que en promedio adelanta la fecha 2 días por año, y de seguir así el próximo año 2024 será el día 31 de julio, y en 10 años más, en 2033, será en el día 11 de julio.

Lo anterior nos debe de ubicar en lo personal en nuestra falta de responsabilidad ante esta situación, ya que la suma de todos los efectos positivos y negativos que realizamos cada uno de nosotros se ve reflejada en esta fecha a nivel planetario. Nuevamente, es un error verlo desde la perspectiva de POLÍTICAS ECOLÓGICAS MUNDIALES o NACIONALES o ESTATALES o MUNICIPALES, ya que ese punto de vista nos libera inconscientemente de nuestra responsabilidad personal y echa la culpa a todos los demás, menos yo.

Esta es la perspectiva mundial, y por países, en función de su impacto negativo sobre el medioambiente y su disponibilidad de recursos naturales, la fecha sería diferente; por ejemplo, unos de los tres países más consumistas y faltos de responsabilidad ecológica del mundo como son EU, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, su fecha fue el 13 de marzo de este año, o sea son los peores calificados por su alto grado de consumismo y son los principales países consumidores y productores de petróleo y minas del mundo. A países como Colombia, Cuba o Ecuador, su día correspondería a principios de diciembre, ya que son países o con muchos recursos naturales, bajas poblaciones demográfica o en caso de Cuba por sus condiciones sociales su consumo es mínimo por la pobreza en que se vive gracias a la dictadura que tienen desde hace más de 60 años.

Como resultado final de los datos anteriores, se concluye que si los 8,000 millones de habitantes viviéramos al ritmo de EU necesitaríamos 5.1 planetas como el nuestro para cubrir nuestra huella ecológica. Si viviéramos todos como Catar se necesitarían 7.5 planetas tierra, si todos viviéramos como MEXICANOS necesitaríamos 1.6 planetas.

De ese tamaño es la crisis ecológica que generamos diariamente entre todos y no somos conscientes del ECOSUICIDIO QUE ESTAMOS COMETIENDO CADA UNO DE NOSOTROS, estamos más preocupados por las elecciones, el futbol, qué serie hay en Netflix, qué dijo López Obrador, la seguridad, dónde juega Messi, etc., desviándonos de lo que debe ser nuestro principal objetivo, que es preservar el planeta y la vida, además de pensar en el futuro que les estamos heredando a nuestros hijos, nietos y demás descendientes.

QUÉ HACER EN LO PERSONAL: Sé crítico contigo mismo sobre qué te corresponde a ti bajar tu consumismo por los caminos enunciados muchas veces en esta columna, más los que nadie más que tú conoce, que puedes EN LO PERSONAL MODIFICAR. Puede ser un esfuerzo tan pequeño como usar una servilleta en vez de dos, o bien tan grande como no cambiar de coche si no lo necesitas. Preocúpate por tu entorno personal no el de los demás. RECUERDA QUE “TÚ ERES LOS DEMÁS, DE LOS DEMÁS, así de simple.

Nuestra CALIFICACIÓN ANUAL FINAL como especie es esta fecha y cada año lo venimos haciendo peor. TODOS ESTAMOS REPROBADOS. Y dentro de un año veremos nuestra nueva fecha de DÍA DE LA SOBRECAPACIDAD. Así de frío como esta fecha es el Cosmos y la Naturaleza, simplemente un día nos equilibrará de una o de otra manera. Suave si nosotros mismo llevamos el control y lo hacemos gradualmente, pero YA. O bien VIOLENTA como acontece en millones de ocasiones a nivel universal como son CATACLISMOS METEOROLÓGICOS, PLANETARIOS, CÓSMICOS, PANDEMIAS REALES, GUERRAS, etc. Es tu decisión personal y de nadie más.