Día del libro (2/2)

Hoy es día mundial del libro, la lectura y los derechos de autor. Para que haya libros se necesita alguien que escriba y alguien que lea. Nos buscamos. Sigo con mis fragmentos, propios y citas.

El INEGI informa en su Módulo de Lectura (Molec) 2023, que “el porcentaje de la población de 18 años y más, lectora […] fue de 68.5 %: 12.3 puntos porcentuales menos que en 2016”, y que son lectoras 8 de cada 10 personas de 18 a 24 y de 25 a 34 años, mientras en el grupo de 65 años y más, “seis de cada 10 personas son lectoras”. Los libros son la principal fuente de lectura, con 40.8 %.

No caigamos en mentiras fundamentalistas, como previene Juan Domingo Argüelles: “Humildemente, podemos contribuir a despertar el amor, pero no podemos imponerlo. Nadie se enamora por obligación, y los promotores del libro somos ayudas, no taumaturgos ni obispos, mucho menos profetas o ayatolás de la lectura”.

Del acto de leer, nos dice Wislawa Szymborzka: “leer libros es el pasatiempo más hermoso que la humanidad ha creado. […] El homo ludens con un Libro es libre. Al menos, tan libre como él mismo sea capaz de serlo. Él fija las reglas del juego, subordinado no solamente a leer libros inteligentes de los que aprenderá cosas, sino también libros estúpidos de los que algo sacará”. Juan Carlos Onetti coincide: “Siempre leí lo que me gustó leer, despreocupado de que los libros figuraran o no en los programas de enseñanza o en las sucesivas modas que los frívolos y los tan diversamente comprometidos fingen, declaran, apasionantes… Yo pienso que leer mucho es indispensable, y que quien no esté dominado desde la infancia por el vicio de la lectura, no llegará a ser escritor”.

En cuanto a escribir, Etgar Keret, uno de mis autores favoritos, dice: “Escribir es una manera de vivir otra vida. Muchas otras vidas. Las vidas de incontables personas que nunca has sido, pero que son tú por completo. Cada vez que te sientes y te encuentres con la página en blanco y lo intentes –aun cuando no tengas éxito– agradece la oportunidad de expandir los alcances de tu vida. Es divertido”. Podría decirse que al leer nos convertimos en criaturas de Frankenstein, formados de diversas (y cada vez más) vidas, en busca de cómo estar en este mundo.

En su consejo 11 Keret propone: “La creatividad, como el amor, es un regalo. Y no te dan regalos todo el tiempo. […] Escribir no es un hábito. Es una forma de expresión única. Y nadie te debe esa experiencia especial todos los días o semanalmente. Pero si haces un esfuerzo, en su ausencia, por seguir viviendo tu vida y experimentar nuevas cosas, eventualmente regresará. Y cuando lo haga, disfrútala tanto como puedas, antes de que se vaya otra vez”.

No hay libros para “aprender” a escribir, pero los hay entretenidos y con buenos consejos. Van algunos:

Bradbury, Ray (2005). Zen en el arte de escribir,

Barcelona: Minotauro.

Cohen, Sandro (2004). Redacción sin dolor, México: Planeta.

King, Stephen (2000). Mientras escribo, México: DeBolsillo.

Murakami, Haruki (2017). De qué hablo cuando hablo de escribir, Barcelona: Tusquets.

Ruvalcaba, Eusebio (2007). 52 tips para escribir claro y conciso, México: Otras inquisiciones.

Solares, Martín (2015). Cómo dibujar una novela, México: Era.

Yo, que no sé hablar, escribo. Se me dificulta el “mundo exterior”. Me siento como Italo Calvino: “Llegados a este punto, me preguntaréis: si dices que tu verdadero mundo es la página escrita, si sólo en ella te sientes a gusto, ¿por qué quieres apartarte de él, por qué quieres aventurarte en este vasto mundo que no eres capaz de dominar? La respuesta es sencilla: para escribir. Porque soy un escritor. Lo que se espera de mí es que mire a mi alrededor y capture rápidas imágenes de lo que sucede para después volver a inclinarme sobre mi escritorio y reanudar mi trabajo”.

Si alguien quiere mandar por correo una reseña, un video, audio o algo de obra propia a propósito del día del libro, mi blog y esta columna están a su disposición. También subiré un libro en PDF a mi página de Scribd y videos a la de YouTube.

Lo mismo para los próximos días de la danza y del niño y la niña. Gracias por compartir.

