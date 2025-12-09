Discapacidad y cuidados: un desafío de salud pública

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1,300 millones de personas, es decir, 16% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad significativa [1], cifra que crecerá aceleradamente por el envejecimiento poblacional y enfermedades no transmisibles como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, que de no tratarse a tiempo pueden ser discapacitantes.

La discapacidad puede definirse como parte de la experiencia humana y de su diversidad. Es el resultado de la interacción entre la persona, su condición de vida (limitación funcional) y de las barreras de su entorno y de las actitudes sociales, que limitan su participación económica y profesional.

Algunos tipos de discapacidad son: discapacidad física o motriz (personas con diferentes condiciones de movilidad y configuración corporal, que pueden ser usuarias de sillas de ruedas, muletas, bastones, o prótesis), discapacidad visual (personas ciegas o con baja visión), discapacidad auditiva (personas sordas o con baja audición), discapacidad intelectual (personas con limitaciones en su funcionamiento mental y en habilidades para la vida diaria como la comunicación o las habilidades sociales), discapacidad psicosocial y mental (que incluye condiciones como la depresión incapacitante, la ansiedad, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que impactan la calidad de vida y la participación plena en la sociedad de las personas), y discapacidad múltiple, cuando se presentan más de una de estas discapacidades.

Lamentablemente, las personas con discapacidad se enfrentan a numerosos prejuicios y a la discriminación en las sociedades de todo el mundo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, 33.8% de las personas con discapacidad de 12 años y más declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Además, 31.9% de los encuestados reportaron enfrentarse a barreras como la falta de accesibilidad en calles, edificios y transporte público. Aunado a esto, esta población enfrenta dificultades para acceder al empleo, como lo señalaron 15.8% de los encuestados, mientras que 30.7% de las personas con discapacidad afirmaron que se les fue negado injustificadamente algún derecho, principalmente el acceso a apoyos de programas sociales (44.5%).

La necesidad de las personas con discapacidad de contar con un cuidador varía mucho de un individuo a otro, dependiendo de su discapacidad específica y su nivel de independencia. Si bien uno de los principales objetivos de este colectivo es lograr un mayor grado de autonomía, para lo que piden espacios más inclusivos y accesibles, casi la mayoría de ellos requieren apoyo para al menos ciertas tareas.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) de 2022, se identificaron 5.6 millones de personas con discapacidad con algún grado de dependencia. Sin embargo, existe un déficit en el acceso a los cuidados, en especial para personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes cuentan únicamente con 61.5% y 22.4% de cobertura, respectivamente.

Cabe señalar que la gran mayoría de los cuidados son prestados por familiares o amigos y no son remunerados y, como es bien sabido, este trabajo recae de manera desproporcionada sobre mujeres y niñas, quienes realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo lo que, de acuerdo con Oxfam, equivale a más de 10.8 billones de dólares anuales.

En nuestro país, de acuerdo con INEGI, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalió a 8.18 billones de pesos al cierre de octubre de este año, lo equivalente al 23.9 % del PIB del total de la economía del país. De ese monto, las mujeres contribuyeron con el 72.6% y los hombres, con el 27.4%. Por tipo de actividad, la limpieza y mantenimiento a la vivienda representó el 26.8%, mientras que las actividades de cuidados y apoyo el 23.6%, la alimentación el 23% y las compras y administración del hogar el 10.4%.

