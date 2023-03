Discurso Verde

La crisis climática es el reto más importante que enfrentamos como humanidad. Es un desafío que nos conecta entre personas y entre países. Traerá consecuencias irreversibles de no ser atendida. Es el reto de nuestra generación y nuestra responsabilidad para las que vienen.

Pero el cambio climático corre el riesgo de convertirse en otra trinchera de la polarización política. Sin embargo, y por nuestro propio bien, este es un problema al que todos deben hacer frente, independientemente del partido político al que votemos.

La defensa medioambiental y el ecologismo no tienen ideología, al menos, no deberían y debemos encaminarnos a un ecologismo que trascienda al eje izquierda-derecha. No debemos olvidar que el planeta es un bien común. Varios expertos en el tema han expresado, con razón, que para avanzar “necesitamos salir del dogma verde” y poner en marcha un “activismo de descarbonización” porque “el verdadero objetivo son los gases de efecto invernadero”.

Hace falta cambiar el enfoque del discurso y hacer que las políticas medioambientales dejen de interpretarse como frenos al desarrollo económico.

El calentamiento global puede volverse “catastrófico” para la humanidad, si el aumento de temperatura es peor de lo que se predice o se concretan una serie de eventos, o ambas cosas. El mundo necesita comenzar a prepararse para la posibilidad de un “apocalipsis climático”.

En dicho estudio, un equipo internacional de especialistas ha pedido que ante el posible apocalipsis climático, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) dedique un informe sobre el futuro ambiental y su grave desenlace, esto con el propósito de impulsar la investigación y ser transparentes con el público.

La crisis climática conlleva efectos secundarios, como crisis financieras, conflictos mundiales y nuevos brotes de enfermedades, circunstancias que impedirían la recuperación y alentarían algunas hostilidades.

Por lo que la solución es que fuera de filias y fobias, frente a los eventos secuenciales del posible apocalipsis climático, todos debemos hacer un esfuerzo interdisciplinario para comprender a fondo cómo el cambio climático podría desencadenar una morbilidad y mortalidad humanas masivas.

La crisis climática está en San Luis Potosí y no tenemos ni liderazgo ecológico ni agenda ambiental, por lo que los potosinos debemos coordinarnos para diagnosticar el estado de las cosas y apresurar las acciones para mitigar el impacto negativo que aquí hemos tenido, modificando conductas contaminantes.

Simplemente no entiendo por qué han pasado más de 530 días y no existe una Agenda Verde impulsada por este gobierno supuestamente “ecologista” que busque una gobernanza abierta y participativa de planeación y coordinación, a través de la colaboración entre los diferentes actores y alineado a las mejores prácticas globales, implementando acciones para disminuir las causas y los riesgos ambientales, sociales y económicos del cambio climático, fijando como meta un estado sostenible, competitivo y resiliente.

Pero cuando “la mentira y la pereza ambiental se convierte en política de estado”, se impide el DESARROLLO SOSTENIBLE de SAN LUIS POTOSI; el desarrollo sostenible es la capacidad de un sistema de satisfacer todas su necesidades presentes y futuras, sin implicar un daño severo al entorno ni a las comunidades, conformado por tres ejes: económico, social y de protección del medio ambiente. El crecimiento económico y el desarrollo sostenible deben tener un equilibrio, dado que este último contempla: Satisfacer las necesidades básicas para aspirar a una mejor calidad de vida; Se basa en la democracia y el respeto de los derechos fundamentales; y promueve el empleo en una economía cuya fortaleza se basa en la educación, la innovación, la cohesión social y la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Hagamos UN ECOLOGISMO LEJOS DE IDEOLOGÍAS.

Delírium trémens.- Fatal lo que pasa con “El Realito” y la incapacidad gubernamental de resolver el gravísimo problema del agua… pero en lugar de pensar en soluciones técnicas y legales reales, los políticos pretenden destrozar al INTERAPAS, en lugar de fortalecerlo…

