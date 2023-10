Eco-Política-Ficción

Parafraseando a nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari en su concepto de POLÍTICA-FICCIÓN analizaremos cómo seguimos inmersos en ese concepto, al menos en POLÍTICA ECOLÓGICA en todos los sexenios anteriores hasta llegar al actual, que es MÁS DE LO MISMO. Apenas en marzo de este año 2023, como lo comentamos en un artículo al respecto de esas fechas, nuestro país fue sancionado por el CITES (Convenio Internacional contra el Tráfico de Especies en Peligro de Extinción), el cual está firmado por 184 países, por supuesto con México entre ellos, lo que tiene graves consecuencias ECONÓMICAS para las exportaciones e importaciones de nuestro país, además de evidenciar las erróneas políticas ecológicas de México. Dicha sanción fue en su momento por el pésimo manejo de protección de la VAQUITA MARINA, principalmente por la pesca de la TOTOABA en el Alto Golfo de California, que es el hábitat de esa especie de mamífero marino y que es el más amenazado del planeta. En ese momento se decía que quedaban sólo 35 especímenes en el mundo.

Pues bien, en ese momento se puso a funcionar la ECOPOLÍTICA-FICCIÓN y se anunciaron grandes operativos de remediación en la zona. Se desplegaron barcos de la MARINA MEXICANA, se anunciaron programas por parte de SEMARNAT, salieron los "GRANDES CIENTÍFICOS Y ESTUDIOSOS" de nuestro gobierno a decir que ahora sí se la protegería realmente, y apenas en agosto, con "bombo y platillo", SEMARNAT publicó el rimbombante "PLAN DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA PREVENIR LA PESCA Y EL COMERCIO DE TOTOABA, SUS PARTES Y DERIVADOS, EN PROTECCIÓN A LA VAQUITA MARINA", informe de avances y resultados. Este documento, con ese nombre tan largo como sus falsedades e inconsistencias, tiene 79 páginas de ECOPOLÍTICA-FICCIÓN. Lo único real que se hizo copiando las técnicas de GREENPEACE en el Mar del Norte, fue colocar zapatas de concreto en el mar con ganchos de acero para rasgar las redes de pesca de los pescadores ilegales. Pero en respuesta a esa ineficiencia, los pescadores que tampoco tienen ninguna conciencia del ECOCIDIO que están cometiendo, simplemente a la mexicana empezaron a pescar con redes menos profundas para que no lleguen a la profundidad donde están los ganchos y se acabó la supuesta SOLUCIÓN-FICCIÓN de nuestras autoridades, además de salir de puertos no controlados, etc. para seguir su pesca de TOTOABA y seguir matando las últimas VAQUITAS MARINAS.

Además de lo anterior, nosotros SOCIEDAD MEXICANA también tenemos nuestra parte de culpa en este grave ECOCIDIO. En lo personal lo pude comprobar en un recorrido por todo Baja California hace sólo 3 meses y presencié abiertamente cómo en SAN FELIPE, BC, se consume totoaba, especialmente entre la población de ALTOS INGRESOS, sin el menor remordimiento ni conciencia ecológica. También hace poco tiempo comprobé que se ofrece TOTOABA en conocidísimo restaurant en San Pedro Garza García llamado LA NACIONAL. Pregunté al mesero que amablemente nos atendía si tenían el código QR que certificara la procedencia legal de dicha TOTOABA, la respuesta por supuesto fue negativa, sólo se les informó que es legal su procedencia. Aquí es donde deberíamos de reaccionar ante la ineficiencia de nuestros gobiernos de siempre, no sólo este último, primero evitando en restaurantes de este tipo y ante la duda el consumir este tipo de especies en peligro de extinción. Creo que sus propietarios no necesitan hacer más negocio vendiendo TOTOABA y así toda la cadena, especialmente nosotros como consumidores, renunciar a su consumo y comercialización. Esta cadena termina en el cliente que por ESNOBISMO o por IGNORANCIA ordena una TOSTADA DE TOTOABA. Después en la cadena sigue el restaurant, después el distribuidor, después el transportista, después el mayorista, después el pescador y en el centro de esta cadena esta la corrupción. Pero la cadena es débil y si el consumidor final -o sea NOSOTROS- no la consumimos, la cadena se empezará a caer.

Pues bien, al no hacer el gobierno y nosotros nuestro trabajo ante este escandaloso caso a nivel mundial, tan sólo unos días antes del 6 de noviembre en que México será evaluado en la reunión de CITES en Ginebra Suiza, se acaba de hacer un decomiso la semana pasada de 50 kilos de VEJIGA DE TOTOABA en la aduana de PUERTO DE SAN LUIS, ARIZONA, EU con un valor aproximado en China de 1,365,000 dólares, similar a otro realizado, pero de 100 kilos en abril de este mismo año. Los gringos -que no son unos santos- haciendo el trabajo de todas nuestras instituciones ambientales. Con este decomiso final, la REALIDAD ALCANZA A NUESTRA ECOPOLÍTICA-FICCIÓN; ahora qué dirá nuestra SEMARNAT al aplicarle nuevamente las sanciones. LA TERCA REALIDAD ALCANZÓ A SEMARNAT Y SU ECOPOLÍTICA-FICCIÓN, aclarando que no es de ellos solamente esta incompetencia, sino que viene desde muchos sexenios anteriores, aquí todos somos culpables en mayor o menor grado. Al final, hoy SÓLO QUEDAN 10 VAQUITAS MARINAS, y desgraciadamente como lo dijimos en esta columna hace años cuando quedaban sólo 35 especímenes, algún día anunciaremos su extinción total para vergüenza de México.