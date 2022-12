Economía 2022

En 2022 la economía de San Luis Potosí no se recuperó a los niveles obtenidos previos a la pandemia de Covid-2019; en 2020 todas las variables económicas tuvieron un comportamiento negativo; de las ocho variables que mide la asociación civil México Como Vamos, tres tuvieron alcanzaron las metas programas, productividad, informalidad y deuda pública; dos tuvieron un desempeño medio bajo, crecimiento económico y ocupación del gobierno; tres alcanzaron un nivel bajo, empleos formales generados, pobreza y desigualdad laborales.

Los resultados positivos de San Luis Potosí fueron en productividad, lo que un trabajador produce en una hora de trabajo; en este rubro se alcanzó $ 147.00, doce pesos más que en diciembre de 2021, pero muy lejos de los $ 170.00 del primer trimestre; en informalidad, que se refiere a las personas ocupadas que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, en donde se alcanzó un nivel de 49.7 %, 2.1 % menos que en el tercer trimestre de 2021.

Deuda pública fue el tercer indicador positivo de San Luis Potosí, en 2022 tuvo el 0.1% del producto interno bruto (PIB) del Estado, mismo porcentaje alcanzado en 2019; esta variable mide los préstamos totales, internos y externos, contraídos por el sector público con el fin de satisfacer sus necesidades de gasto; ocupo el lugar 27 de las 32 entidades federativas, muy lejos de estados como Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz cuyo endeudamiento supera el 3 % de su PIB, pero superando estados como Campeche y Querétaro cuya deuda es inferior al 0.1 %.

Las variables que tuvieron un desempeño medio bajo fueron: crecimiento económico y ocupación del gobierno. El crecimiento fue del 2 %, pero se esperaba del 4.5 %, aunque fue una recuperación rápida, ya que, en 2020, año crítico de la pandemia, la economía cayó en 21.4 %, producto del paro laboral que se tuvo como estrategia para detener el nivel de contagios por Covid-19. A pesar de que se tuvo recuperación económica, esta no alcanzo los niveles de estados como Tabasco, Hidalgo y Morelos, donde el crecimiento fue superior al 10 %.

En 2022, las áreas críticas de la economía de San Luis Potosí fueron: generación de empleos, pobreza y desigualdad laboral. En 2022 se esperaba generar 25,025 nuevos empleos, pero solo se lograron 14,576, 42 % menos de lo programado. La desigualdad laboral tuvo un crecimiento, de 0.375 a 0.413 del coeficiente de Gini, por lo que las brechas de género preexistentes empeoraron de forma global, debido a que los sectores más afectados por la contingencia fueron aquellos en donde las mujeres se emplean.

El sector más crítico para la economía de San Luis Potosí, fue la pobreza laboral, ya que esta se incrementó de 40.9 % en 2021 al 43.3 % en 2022; por lo que a miles de potosinos no les alcanzo su ingreso laboral para alimentar a todos los miembros de su familia; esta situación social altamente crítica fue enfrentada con ingresos provenientes de las remesas enviadas por familiares que laboran principalmente en los Estados Unidos, o bien por transferencias o acceso a programas sociales del gobierno federal.

En síntesis, San Luis Potosí tuvo un desempeño económico insuficiente; la productividad, informalidad y deuda pública se recuperaron, pero no a los niveles obtenidos en 2019; los empleos formales no fueron los esperados, al igual que el crecimiento económico; la pobreza laboral se incrementó y persistió la desigualdad laboral. Para 2023, en términos de política pública, los retos son enormes, no solo hay que tomar más y mejores decisiones, sino también diseñar intervenciones gubernamentales con resultados sociales en el corto plazo. Felices fiestas, un abrazo con mis mejores deseos para 2023.

