¿Economía sólida?

“La economía del país es muy

sólida, muy fuerte, gracias

al humanismo mexicano”.

Claudia Sheinbaum, 27.02.2025

Como el expresidente López Obrador, que decía que la economía nacional estaba “bien, requetebién” aun en los peores momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido constantemente el mantra de que está sólida y fuerte. “Cada vez migran menos mexicanos hacia los Estados Unidos”, dijo el 9 de marzo en su “asamblea informativa” del Zócalo, “y eso es porque cada vez hay una mejor situación económica en el país”.

Pero la economía mexicana ni tuvo un buen desempeño con López Obrador, ni está sólida y fuerte en este momento. Entre 2019 y 2024 solo registró una expansión de 0.9 por ciento anual, la menor desde el sexenio de Miguel de la Madrid. El gobierno de Sheinbaum se estrenó en octubre-diciembre de 2024 con una contracción de 0.6 por ciento trimestral. Los pronósticos para este 2025 se han vuelto cada vez más pesimistas. La Secretaría de Hacienda previó un crecimiento de 2 a 3 por ciento en 2025, pero el Banco de México ha reducido su pronóstico de 1.2 por ciento a 0.6 por ciento. Ante las amenazas de aranceles, Banamex está previendo un crecimiento “nulo”. Para colmo, AMLO le heredó a Sheinbaum un déficit de presupuesto de 5.7 por ciento del PIB en 2024, el más alto en 19 años. En 2024 la deuda pública alcanzó 17.4 billones de pesos, 51.4 por ciento del PIB, contra 11.2 billones de 2018, un aumento nominal de 55 por ciento en solo un sexenio.

La inversión fija bruta tuvo una caída de 2.6 por ciento trimestral en diciembre de 2024. El empleo formal registrado en el IMSS apenas se expandió en 213,993 plazas en 2024, solo 1 por ciento, pero tuvo una caída muy fuerte en diciembre de 405,259. En los primeros dos meses de 2025 se generaron 192,552 empleos, un aumento de solo 0.9 por ciento anual. Entre febrero de 2024 y febrero de 2025 el alza fue de solo 0.6 por ciento. Si bien el director del IMSS, Zoé Robledo, lo celebró, el exsubgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel comentó en X el 3 de marzo que “el dato de empleo formal de hoy (IMSS) es para preocupar. Las dos últimas veces que tuvimos una tasa anual de creación de empleo formal tan baja fue por choques externos, marzo de 2020 (al inicio de la pandemia) y octubre de 2008 (por la crisis financiera global)”. Varios economistas, en efecto, afirman que México está cerca de entrar a una recesión.

Las propuestas de la presidenta para reactivar la economía son cuestionables. En su mitin del 9 de marzo ofreció un “fortalecimiento del mercado interno”, pero para ello propuso “seguir aumentando el salario mínimo” en vez de incrementar la productividad. Prometió “ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos”, pero López Obrador suspendió los apoyos a los grandes productores del campo y prohibió el maíz transgénico y la fractura hidráulica para hidrocarburos, lo que disminuye nuestra capacidad productiva. Sheinbaum ofreció “promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos”, pero la inversión pública es de solo 10 por ciento del total y además suele ser menos rentable y productiva que la privada. Dijo que comenzará “la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo y de México a Nogales”, pero lo más probable es que se conviertan en un lastre como el Tren Maya y no en un impulso para el país. Añadió que promoverá “la producción nacional a través del Plan México”, que no es más que un esquema de sustitución de importaciones que puede hacer más daño que bien. Afirmó también que incrementaría los programas del bienestar, los cuales compran votos, pero no fortalecen la economía.

No, no hay razones para pensar que la economía esté en un buen momento. Estamos en una situación muy difícil. Pero para resolver un problema el primer paso es reconocerlo.

Guerra

Édgar Amador, el nuevo secretario de hacienda, declaró ayer: “Yo creo que no va a haber una guerra de aranceles”. Es positivo que así lo piense y ojalá se pueda evitar. México perdería una guerra comercial con Estados Unidos.

