El balón de la CNTE

"Si no hay solución,

no rueda su balón".

Consigna de la CNTE

Más que un sindicato, la CNTE es una banda de extorsión. Hace años encontró que la mejor manera de lograr que el gobierno cumpliera sus demandas, sus caprichos, era organizar manifestaciones y plantones que afectaran directamente a la población. Los gobiernos dicen que no cederán, pero al final siempre lo hacen. Durante un tiempo los líderes de la CNTE retiran a sus maestros de las calles, pero meses después regresan y afectan una vez más a la ciudadanía.

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Esta táctica ha funcionado muy bien con el paso del tiempo. En Oaxaca, los líderes de la poderosa sección 22 han logrado tratos preferenciales que no han obtenido los maestros de otros lugares. Los plantones en el centro de la capital estatal generaron enormes problemas para los negocios, para quienes trabajaban en ellos y para quienes viven en el lugar, pero la estrategia resultaba tan rentable que la CNTE la mantuvo por décadas.

Lo único que ha cambiado es que la CNTE ya no considera suficiente protestar en Oaxaca. Se da cuenta de que el poder real, la capacidad de tomar decisiones sobre la educación, se concentra en la Ciudad de México. Por eso en estos últimos años ha mandado a sus tropas a la capital para impulsar sus demandas. Ayer bloqueó durante horas el Paseo de la Reforma causando enormes perjuicios a la población.

Andrés Manuel López Obrador consiguió el apoyo de la CNTE para sus campañas electorales. En parte fue por coincidencias políticas, pero también por conveniencia. La CNTE representa no solo muchos votos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sino un ejército disciplinado que puede movilizar en cualquier momento. Los líderes sancionan a los maestros que no se presentan a manifestaciones o plantones.

El expresidente pagó los favores a la CNTE en buena medida con la eliminación de las evaluaciones magisteriales. Este es quizá el mayor triunfo de la organización y el mayor golpe a la educación. El sistema de evaluaciones de Enrique Peña Nieto no era el ideal, había que hacerle mejoras; pero sin evaluaciones, la educación se mueve a ciegas, y los indicadores disponibles sugieren que está sufriendo un importante deterioro de calidad.

Las exigencias de la CNTE son hoy un incremento del 100 por ciento en sueldos y la derogación del sistema de cuentas individuales de pensiones del ISSSTE. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que se mantienen mesas de diálogo en los estados y con dependencias federales, pero ha señalado: "Hay temas que el presupuesto público no da para poder cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar". Los líderes exigen diálogo directo con la presidenta, pero ella ha respondido que en 2025 "habíamos acordado un diálogo conmigo; no llegaron, ellos decidieron no llegar. Entonces ahora [el diálogo] es con la [Secretaría de] Gobernación y la Secretaría de Educación".

Hoy hay una amenaza adicional. Los líderes de la Coordinadora dicen que, si el gobierno no cede a sus exigencias, organizarán protestas para interferir con la Copa del Mundo de futbol. "Si no hay respuesta en este paro de 72 horas, estaremos accionando, como lo hemos estado diciendo en diferentes espacios de la CNTE, en el marco del Mundial de futbol", ha declarado Yenny Aracely Pérez, líder de la sección 22. La amenaza parecería vana si viniera de otras organizaciones, pero no de esta combativa sección.

La presidenta insiste públicamente en considerar a los líderes de la CNTE como aliados a los que hay que convencer. La verdad, sin embargo, es que, como otros extorsionadores, los líderes de la Coordinadora no tienen más aliados que sus propios intereses.

Dos Bocas

Pemex dice que el incendio en Dos Bocas del 17 de marzo, que dejó cinco personas muertas, se registró fuera de la barda perimetral. Unas lluvias intensas provocaron inundaciones y un derrame de combustible. No sorprende. La refinería está construida en una zona de manglares y es altamente inundable.

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