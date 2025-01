El cargo de la Presidenta

“No vale nada la vida”. En la tierra de José Alfredo, efectivamente, la vida no vale nada. Lo prueba el asesinato cometido en la persona de don Ricardo Vega, destacado empresario vitivinícola de Guanajuato. Esa entidad, tan rica en historia y tradiciones, se ha convertido en sitio de violencia donde señorean los delincuentes mientras los ciudadanos viven en medio de la zozobra y el temor. ¿Y el Ejército, al que López Obrador encomendó funciones de gendarmería? Está ocupado en la administración de sus negocios. ¿Y la guardia nacional? Es un invento de AMLO que vive y mora en la opacidad y que aún no muestra resultados evidentes en la mayor parte de los estados del país. ¿Y las corporaciones policiacas locales? No pueden competir con el crimen organizado. Nefasta herencia le dejó el autócrata a quien lo sucedió en el cargo. Esa palabra, cargo, le queda bien a la Presidenta Sheinbaum, pues debe cargar con los efectos del mal gobierno de su antecesor. Quien observe con visión realista el actual panorama de la vida nacional dirá que López Obrador jodió a México en todos los renglones, particularmente en el de la seguridad. Su actitud de apapacho con los maleantes y sus familiares propició el crecimiento del poderío de las bandas criminales, y permitió su dominio sobre extensas zonas del territorio nacional. No pasa día sin que se cometan en diversas regiones del país homicidios que evidencian la fuerza de los carteles de la droga frente a la debilidad de un régimen ineficaz fundado por el cacique de la aberrantemente llamada 4T, régimen en el cual la ley y las instituciones fueron anuladas. El gobierno federal renunció a usar el poder del Estado contra los criminales, y en su lugar los prohijó con reprobable complacencia que en ocasiones tuvo visos de complicidad. Mujer inteligente y capaz, la Presidenta es heredera de un cúmulo de males resultantes de un desgobierno fincado en los caprichos viscerales y las desatinadas ocurrencias de quien la tiene todavía atada a su carro. Pobre México, tan lejos de la esperanza y tan cerca de la nueva mafia del poder... Despejemos con algunos relatos de humor lene los anteriores sombríos pensamientos. Himenia Camafría, madura célibe, le contó a una amiga: “Un hombre me iba a besar a punta de pistola. Pero llegó un policía y me quitó la pistola”... Uglicio no fue favorecido por la naturaleza. En el zoológico le preguntó a una chica: “¿Podrías decirme dónde está la jaula de los gorilas?”. Le contestó la interrogada: “Si no sabes regresarte para qué te sales”... Doña Panoplia comentó en la merienda de los jueves: “Mi marido no se lleva bien con mi empleada doméstica. Tendré que pedirle que se vaya”. Dijo una de las señoras: “Pobre muchacha”. “No -aclaró doña Panoplia-, tendré que pedirle a mi marido que se vaya”... La madama de la casa de mala nota le presentó al cliente una mujer añosa, metida en carnes y poco agraciada de rostro. Le preguntó al desconcertado tipo: “¿Usted es el que pidió la oferta de la semana?”... La esposa de Capronio le dijo: “Leí en un libro que el amor aumenta con la distancia”. Replicó el majadero: “Es cierto. Mientras más lejos está tu mamá la quiero más”... Un vendedor viajero iba en su coche por un camino rural. La noche era oscura; llovía torrencialmente y hacía un frío que congelaba. Vio a lo lejos la luz de una casa; se dirigió a ella y llamó a la puerta. Le abrió un granjero, y el vendedor le pidió que le permitiera pasar ahí la noche. “Está bien -respondió el hombre-, pero debo advertirle que no tengo hija guapa”. “Entonces mejor me voy -dijo el viajero-. Creo que me metí en el chiste equivocado”... FIN.