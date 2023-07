El Gabinetazo y Juan Caca

En lo que va del actual gobierno estatal, ha habido varios cambios en el gabinete, estos, han sido criticados por algunos dirigentes de los partidos políticos de oposición, aduciendo que: estos cambios de secretarios, de los diferentes despachos, le resta continuidad a la Administración Pública (AP) y promueven la inestabilidad en la misma. Qué bueno que los cambios de titulares, en la AP fueran para mejorar los procesos administrativos, Pero no, no pasa nada, no mejora y permanece igual, sumida en la ineficiencia e ineficacia del manejo de los recursos públicos.

Con estos cambios sucede lo que, con el chiste de Juan Caca, si leyó usted bien, -- Juan Caca--. Se lo cuento: Sucede que este individuo llamado J.C., no estaba conforme con su nombre, y tenía razón, --fue con el padrecito de su parroquia y le dijo que, si lo podía bautizar nuevamente--, que no le gustaba su nombre; el padre le cuestionó ¿pues cómo te llamas hijo? Y le contesta, pues me llamo J.C. padrecito, el párroco se sorprendió y le dijo: tienes razón hijo mío. Ese nombre es muy feo. Te bautizare nuevamente, pero, a ver, dime y ¿ahora, ¿cómo quieres llamarte? Pues mire padrecito, ahora me quiero llamar --Pedro Caca--.

Así pasa, con los cambios en el gabinete, son más de lo mismo, cambian al titular, pero la ignorancia de la AP., subsiste. Los recursos públicos tanto, humanos, financieros como materiales y no se diga, de la “obra pública”, están mal administrados. Así lo percibe la ciudadanía, sigue prevaleciendo la caca, perdón, la mediocridad. Ignoramos, en la mayoría de los casos, quienes son y que méritos tienen, las y los integrantes del gabinete.

Aparte del anonimato, de los servidores públicos, también, este desconocimiento, se deba a que el titular del ejecutivo se lleva todos los reflectores y no deja que se desenvuelvan sus subalternos. Y es que, como no existe una planeación y presupuestación (bueno existe, pero no se respeta) de la AP., consideremos entonces que, temen que metan los pies y contradigan al gran jefe. Sucede lo mismo que en el gobierno federal, pregunto; ¿conoce, o sabe Ud., el nombre e identifica, al titular de una secretaría tan importante, como es, la de Agricultura y Desarrollo Rural? ¿Lo ha visto Ud., participar alguna vez, en las “mañaneras”? Pues no, yo al menos no lo identifico y soy de las personas que se interesan por la cosa pública. Y es que AMLO, se lleva todos los reflectores. El, solo él y nadie más que él. Los subalternos no existen. Así pasa en el ámbito local. Y el que mucho habla e improvisa, corre el riesgo de cometer errores y exabruptos, como ya ha sucedido a nivel federal y local.

“La AP., como todo elemento del Estado, necesita ordenarse adecuada y tecnológicamente, es decir, organizarse, para realizar su actividad rápida eficaz y convenientemente.” Lo anterior, lo dice el Dr. en derecho J.M. Carreras López, en su Tesis: “El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí”. Por cierto, muy recomendable la lectura, de este documento, donde se da catedra de AP, estatal. La teoría es vigente, actualizaríamos la legislación. Los servidores públicos que integran el gabinetazo lo deben tener como libro de cabecera; para que mejoren y fundamenten su actuación y se den cuenta, de que se trata: el Derecho, la Economía en la AP. Por qué, en la actualidad, solo prevalece el desorden, la improvisación y la irresponsabilidad.

Considerando los resultados, en la AP., creemos oportuno, que el gobernador, haciendo uso de sus facultades, ejecute una Purga Política, y cambie a todos los integrantes del gabinete; Con respeto y de buena fe, prevenimos. Es necesario que se ponga al frente de cada dependencia e identidad, a servidores públicos capacitados, probos y con experiencia.

Les recordamos “El pasado siempre regresa a pedir cuentas. Sí ahora ejercen el poder, es importante que lo sepan desde el principio”. Y más, si el gobernador piensa en su futuro político, él que es joven y carismático, para algunos sectores del pueblo, está obligado a hacer una buena AP, su paso por el gobierno del estado es la prueba, para continuar su proyección política, si actúa en forma honesta y responsable, trascenderá; si sigue como esta, poco a poco, cavara su tumba política y a la postre, superaran las presumibles irregularidades, que les dejo la “herencia maldita”.

Por el momento, la presente administración esta blindada, se aproximan tiempos electorales y se necesitan los aliados, sean buenos o malos. Pero, una vez que pasen las elecciones del 2024 y aunque le vaya bien o mal, al proyecto de la 4t. la situación cambiara. Se iniciará el proceso de entrega recepción, y se procurará dejar “todo” bien arregladito en la AP., federal; que no vayan a aflorar las irregularidades, en una administración que, se presume de “honesta”. Entonces es cuando, las cosas en el ámbito local cambiarán y se verán en serios problemas.

Los actuales integrantes del gabinete, que no atan ni desatan, no van a saber que hacer. Nos permitimos recordarles, que el presupuesto de egreso que están ejerciendo, es, en un ochenta y cinco por ciento, recursos financieros federales, y que los procedimientos de auditoría: control, fiscalización y en su caso, fincamiento de responsabilidades, al final; los realizaran las instancias federales correspondientes: la ASF y la Fiscalía Federal independiente. No serán la Contraloría estatal, ni la Fiscalía “independiente” local, que, en su caso, pueden ser omisas. Ni tampoco, los podrá defender el Congreso Local, donde todos sus integrantes son Juan Caca. Sobre aviso, no hay engaño.

Nota: pedimos disculpas al respetable, por tratar el presente, haciendo uso de la coprofilia, pero era necesario ejemplificar.