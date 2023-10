“Un monstruo de quinientas mil cabezas, mezcla de rapiña, piratería y pillaje, la hez de los hombres

y el odio y azote de Dios, ruge

en Egipto y nos daña”.

Christopher Marlowe

Tamerlán el Grande

No fueron necesariamente jefes de familia desesperados que robaban alimento para sus hijos. Tampoco ladrones de ocasión que aprovechaban una oportunidad singular para llevarse una pantalla de televisión o un teléfono celular. Una parte del pillaje fue perpetrado por bandas organizadas que, por ejemplo, arrancaron cajeros automáticos de las sucursales bancarias y sustrajeron el efectivo, pero destruyeron los costosos equipos que podrían haber dispensado dinero a los acapulqueños una vez que se restablecieran las comunicaciones.

El presidente López Obrador negó este 27 de octubre que el Ejército y la Guardia Nacional hubieran llegado tarde a Acapulco: “No, es que había una situación de emergencia, de desorden, de caos, de mucha incertidumbre, miedo, todo esto que sucede cuando hay una tragedia de estas dimensiones. Fue muy fuerte el impacto del huracán”. Los videos muestran a elementos de la Guardia Nacional presenciando el pillaje sin intervenir. “La verdad, yo tenía mucha preocupación, no por los daños materiales, sino por las vidas, porque lo material de una u otra forma se resuelve, pero las vidas humanas. ¿cómo se recuperan?”.

No sabemos si la Guardia Nacional y las policías tenían instrucciones de no impedir los saqueos, lo cierto es que no lo hicieron. Quizá parezca razonable, incluso humano, tras el paso de un huracán, pero las consecuencias pueden ser muy dañinas. La destrucción de los cajeros automáticos, por ejemplo, hará mucho más difícil la reactivación económica. Los damnificados no podrán recurrir a su propio dinero de manera regular hasta que los bancos compren, instalen y conecten nuevos cajeros. Pueden pasar muchos meses.

La Asociación de Bancos de México y Banjército han anunciado un llamado Plan Billetes para que los usuarios bancarios puedan retirar cantidades limitadas de efectivo a través de terminales de punto de venta con enlaces satelitales. Pero ¿cuántas habrá? En un principio, unas 25. ¿Cuántas se necesitarían? No menos de 500. Esos cajeros automáticos arrancados harán muchísima falta.

Muchos en redes sociales justificaron el pillaje argumentando que cuando el pueblo tiene hambre es legítimo que tome mercancías de los comercios. Dijeron también que los seguros pagarían por lo robado. Pero robar a una compañía de seguros no es menos cuestionable que a una tienda. Además, los seguros no cubren las pérdidas por pillaje. Las grandes cadenas podrán, quizá, utilizar sus reservas para resurtir las tiendas saqueadas, pero como los saqueadores no solo se robaron mercancía, sino destrozaron instalaciones, será mucho más tardado de lo que cabría pensar. Además, no solo las tiendas de grandes cadenas fueron saqueadas, también los pequeños comercios. Los dueños difícilmente tendrán el capital para reconstruir y resurtir sus tiendas. Hubo también pillaje a casas habitación y cuartos de hotel, lo que tendrá también un costo elevado para la sociedad. Con razón los trabajadores de algunos hoteles decidieron organizarse en “autodefensas” para detener el saqueo de sus centros de trabajo.

El presidente quiere que el Ejército concentre todos los envíos de ayuda a Acapulco, pero este intento de monopolización no hará más que volver más ineficiente y burocrático el auxilio. Mucho más habrían ayudado los militares y guardias nacionales si hubieran cumplido con su deber de impedir el pillaje. La función fundamental de las fuerzas de seguridad es preservar la seguridad. Como no lo hicieron en Acapulco, han sentado las bases para una crisis mucho más dolorosa y prolongada.

Combustibles

Con el pretexto de combatir el contrabando, el gobierno ha decretado nuevas restricciones a la importación de productos de petróleo. Ya se están deteniendo las importaciones y muy pronto puede haber escasez. La ineptitud y el autoritarismo siguen teniendo costos muy importantes para la economía.

www.sergiosarmiento.com