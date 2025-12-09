El salario mínimo y la inflación

Rectitud: "lo que está derecho, lo correcto". Es hacer lo correcto...aunque nadie te vea, aunque nadie te siga. Rectitud es sostener la verdad,

aunque tiemble la voz. No busca aprobación, busca integridad.

La rectitud no es una opción...

es el camino del carácter fuerte.

A partir del 1 de enero próximo, el salario mínimo diario será de $315.04 pesos, $9,528.00 pesos mensuales, y se acordó la reducción a 40 horas en forma gradual la semana laboral, a partir del año 2027. Este cambio de horas de trabajo será paulatino durante este sexenio gubernamental ya que a partir del 2027 éste disminuirá en 2 horas a la semana, que serían 46 horas, en el 2028, 44 horas, en 2029 con 42 horas y finalmente se llegará a las 40 horas semanales en el 2030. Además, por primera ocasión se prohibirá que menores de edad laboren horas extras. El incremento al salario mínimo representa un 13 %, aunque en la frontera norte el alza será del 5 %, ($440.87), ya que en esa zona los sueldos son más altos.

Hay un tema que no se consideró con la importancia que debe ser, ya que si la inflación y los salarios aumentan en forma muy alta, los empleos del sector formal emigrarán a la informalidad (este estudio lo tiene la OCDE). Se menciona que el aumento al salario mínimo es más de 3 veces la inflación de la economía del país. Para medir la inflación en México se utiliza principalmente el método del índice de precios al consumidor (IPC), el cuál está apoyado en estudios del INEGI. El total de esta publicación se registra en 46 poblaciones urbanas que cuenten con más de 20,000 habitantes, y se da seguimiento a más detalles con una revisión y validación de los resultados aportados. En México se estima que la inflación anual cierre en el 3.78 %.

Este índice de precios al consumidor mide el promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Estos incluyen: alimento, vivienda, transporte, salud, educación, ropa, etc. Esta canasta compara el costo en un tiempo determinado, usualmente en forma mensual. En México esta medición se lleva a cabo con 283 conceptos, en España con un sistema similar se cuantifica en 479 artículos, y en Colombia con 422. Es muy importante saber que la vida cotidiana del mexicano no depende de 283 artículos y que la mejor medición del costo diario lo tienen las amas de casa. La verdadera inflación, es la inflación de la calle. Por ejemplificar un artículo, en el sector salud los medicamentos aumentan de precio sin control, y esto verdaderamente está afectando el bolsillo de los ciudadanos.

El incremento al salario mínimo muy por encima de la inflación oficial es parte de una política sostenida con aumentos anuales de dos dígitos, con la idea de que se pueda cubrir el equivalente a dos canastas básicas, sin embargo, el punto es que la inflación oficial no coincide con la inflación de la calle. Durante el pasado 2024, la inflación fue del 4.21%, y del 4.66 % en el 2023. En la discusión del salario mínimo surgieron argumentos sobre la necesidad de un diseño institucional adecuado y de una estrategia de recuperación de su poder de compra tomando referentes como las líneas de bienestar, solo que para ello (insisto), las cifras de inflación deben ser las reales.

P.D. Fuerza de voluntad: "deseo, intención". No siempre tendrás ganas, ni siempre verás resultados. Pero si sigues, incluso cansado, eso ya es fuerza de voluntad. No es vencer al mundo, es no rendirse...

¡MÉXICO ES PRIMERO! DICIEMBRE DEL 2025