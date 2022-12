El sexto lugar

“El plan de recuperación que estamos aplicando no se ajusta al modelo neoliberal, neoporfirista”.

Andrés Manuel López Obrador, 5.4.2020

PUERTO MORELOS.- El coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez, tuiteó orgulloso este pasado 28 de diciembre: “La revista The Economist, que cuando cuestiona al presidente López Obrador se vuelve noticia en medios y redes, hoy que pone a México entre las seis economías con mejor desempeño del año entre 34 países, la mayoría ricos, los medios ignoran la nota”.

El artículo “2022 Unlikeliest Winners”, efectivamente, coloca a México en sexto lugar de 34 países de la OCDE bajo cinco parámetros: cambio del PIB del cuarto trimestre de 2021 al tercero de 2022, aumento en precios al consumidor de diciembre de 2021 a octubre de 2022, amplitud de inflación (porcentaje de categorías de productos con aumentos de más de 2 por ciento), precios de acciones en bolsa y deuda pública neta como porcentaje del PIB. Son criterios “neoliberales”, es cierto, pero coincido con Ramírez: señalan una mejoría económica.

El primer puesto de esta improbable lista de “ganadores” es Grecia, seguido de Portugal e Irlanda. Israel y España están empatados en cuarto lugar, mientras que México se encuentra en sexto. Los últimos seis puestos están ocupados por países que antes habían tenido brillantes desempeños económicos: Estonia, Lituania, Eslovaquia, la República Checa, Alemania y Finlandia.

Los resultados negativos de estos son producto de los daños que la invasión de Ucrania y las sanciones económicas a Rusia han causado a los países cercanos. En el caso de Grecia, en cambio, el buen desempeño es producto de las medidas que el gobierno conservador griego ha tomado para superar su crisis financiera de 2008; la deuda pública neta de Grecia, por ejemplo, bajó 16 por ciento en 2022. En el caso de México el avance es producto, sobre todo, de la prudencia en el manejo de las finanzas públicas.

Estos buenos resultados, sin embargo, reflejan un período relativamente breve de medición. La recuperación de Grecia es impresionante, pero su producto interno bruto, 200,100 millones de dólares en 2021, sigue siendo muy inferior a los 355,900 millones de 2008. México, según The Economist, tuvo un alza de 3.3 por ciento en el PIB entre el cuarto trimestre de 2021 y el tercero de 2022; es una buena cifra, pero el país apenas ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia, mientras que otros ya lo habían logrado desde hace tiempo.

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico de Banco Base y profesora del Tec de Monterrey, dio a conocer también el 28 de diciembre una tabla elaborada por ella con información de Bloomberg que muestra que México ocupa el lugar 41 de 45 países por su recuperación económica sobre los niveles anteriores a la pandemia. Siller solo toma en cuenta las variaciones del PIB y no, como The Economist, factores como la inflación o los precios de las acciones. Lo más importante, sin embargo, es que el período de comparación es entre 2019 y el tercer trimestre de 2022, más largo que The Economist.

Hay factores que ninguna de estas dos comparaciones toma en cuenta y que son importantes. México, por ejemplo, ha logrado una notable recuperación de empleos formales. El desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos. Este es quizá el mayor logro económico de la 4T.

El gobierno de AMLO ha tomado decisiones desastrosas, pero el manejo de las finanzas públicas ha sido sorprendentemente prudente. Las consecuencias las vemos en este buen resultado de 2022. Quizá se trate de factores “neoliberales”, esos que la izquierda antes denostaba, pero se reflejan en un avance que no se puede menospreciar.

Espectaculares

El 12 de abril de 2012 AMLO pidió a “partidarios de la democracia” en redes sociales “aportar datos sobre espectaculares y publicidad de EPN”. Hoy, curiosamente, no ha hecho lo mismo por los numerosos espectaculares de Claudia Sheinbaum.

www.sergiosarmiento.com