En vivo y en directo (2)

Clima enrarecido, por decir lo menos, en lo ambiental y en lo político. Por una parte hace mucho calor, pero (gracias a Tláloc) ya empezaron las lluvias que tanta falta hacían, con sus enojosos apagones por aquí y por allá. (Y a pesar de eso no hay agua.) Por otra parte, a una semana de las primeras elecciones del Poder Judicial, en México no faltan los sustos y las preocupaciones. La res pública parece más peligrosa que nunca, tanto en puestos de decisión como de información.

Los poderes fácticos han ampliado sus formas de dominio, presión y distracción, aunque podemos simplificarlos a como lo decía aquel potosino de la hacienda El Gargaleote: “hierro, destierro o entierro” y añadirle, aunque no rime, la palabra “desinformación”. Gulp.

Dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fueron ejecutados la mañana del pasado 20 de mayo muy cerca de la estación Xola del Metro. El sicario esperó a que José Muñoz subiera al asiento del copiloto, donde ya lo esperaba Ximena Muñoz y abrió fuego en el parabrisas. Ella, secretaria particular de la jefa, Claudia Brugada; él, asesor personal. Ocho tiros. Según la investigación posterior, huyeron cambiando de vehículos hasta perderse en el Estado de México.

La noticia le fue dada a la presidenta Claudia Scheinbaum “en vivo y en directo” durante “La Mañanera del Pueblo” mediante una tarjeta informativa que le fue entregada por Omar Harfusch, secretario de Seguridad, con toda la tensión que conlleva recibir y confirmar una noticia así. Posteriormente ella dijo: “hay que ser responsables y esperar a la investigación. Lo primero es que se detenga a los responsables y a partir de ahí toda la investigación de la causa de este trágico suceso. Vamos a ayudar en lo que tengamos que ayudar, pero no podemos estar especulando”.

¿Detenciones de líderes criminales, cierre de negocios «chuecos», venganza o advertencia? Aún no hay líneas de investigación oficiales.

Otro caso no tan mediático es el del ataque armado a la casa de campaña de Xichitl Tress, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara, en Veracruz. Murió ahí la periodista y fotógrafa Avisak Douglas y otra persona permanece hospitalizada. “Un comando armado irrumpió en mi casa de campaña con la finalidad de asesinarme, ya que me encontraba en ese instante atendiendo a la gente en dicho lugar, pero debido a que los elementos de seguridad que me asignaron se encontraban ahí también es que pudieron repeler la agresión. Hoy puedo decir que gracias a ello estoy viva”, dijo la candidata.

La “revoltura” entre información personal, comunitaria, política o policiaca es mayor cada día. Las redes magnifican o discriminan noticias, a veces por algoritmo y a veces por inducción de “terceros interesados”. Todos creemos estar en vivo y en directo cuando hay un video que nos muestra los hechos, aunque haya sido editado con dolo o con inteligencia artificial, y más cuando ese video reafirma lo que creemos o ataca lo que (o a quien) no queremos. Cada vez es más más difícil ver la diferencia, y las consecuencias son muchas.

Otro caso en esta semana fue la golpiza (grabada en video) de un par de sujetos (padre e hijo) a un joven vendedor ambulante de frutas, quien con su carrito les “obstruía” su negocio en Tehuacán, Puebla. Mientras uno lo sujetaba el otro lo golpeó a su gusto. Horas más tarde en redes se convocó a una manifestación frente a la casa de los agresores. Primero piedras, luego vandalismo y quema de la casa y un carro.

Ah, hay que comentarlo: casi nadie que conozco tiene ahorros suficientes para aguantar una recesión”, como aseguró Rodrigo Mariscal, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La mayoría vivimos con el “Jesús en la boca” esperando que no haya un imprevisto mientras ganamos “el pan de cada día”. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informatica (INEGI) 48 % de la población no tiene ahorros y más del 36 % está endeudada.

Nos leemos el día de las elecciones.

